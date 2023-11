Motzen über die Deutsche Bahn ist nicht nur salonfähig, es gehört fast schon zum guten Ton. Doch die Bahn macht auch vieles richtig. Seit Mai 2023 gibt es das Deutschlandticket, das einen förmlichen Ansturm in den ersten Monaten ausgelöst hat. In den letzten Wochen war unklar, ob es das Ticket auch im nächsten Jahr noch geben wird.

Jetzt scheint die Finanzierung zumindest bis April 2024 gesichert, aber ob sich der Preis 49 Euro langfristig halten wird, bezweifeln viele. Die SZ wollte von Reisenden am Knotenbahnhof Aulendorf wissen, warum sie Zug fahren und wie zufrieden sie damit sind. Einen Wunsch an die Bahn hatten sie frei. Die Antworten waren so vielfältig wie die Reisenden selbst. In einer Sache sind sie sich aber einig.

Selina Murowski braucht manchmal mit der Bahn fast zwei Stunden von Biberach nach Bad Waldsee. Toll findet sie das nicht. (Foto: Dorothee Kammel )

Geduldig lehnt die zukünftige Zimmerin an ihrem Holzbock und wartet. Mal wieder. Selina Murowski aus Bad Waldsee kennt die Strecke zwischen Waldsee, Aulendorf und Biberach inzwischen in- und auswendig. Die 16-Jährige macht ihre Ausbildung in Biberach und pendelt regelmäßig zwischen ihrem Wohnort und der Ausbildungsstätte.

Um 14.10 Uhr endet ihr Unterricht, der passendste Zug fährt allerdings schon um 14.02 Uhr in Biberach los. Nachmittags sei die Fahrt immer kritisch, erzählt sie. In Aulendorf muss sie oft 45 Minuten warten, weil die Züge nicht optimal aufeinander abgestimmt seien. Zu Hause ist sie oft erst um 16.15 Uhr. Über zwei Stunden für eine Strecke, die im Auto knapp eine halbe Stunde dauert.

Sie nutzt das Jugendticket für Baden-Württemberg. Ihr größter Wunsch an die Bahn: Die Verbindungen besser miteinander abgleichen, um lange Wartezeiten zu verhindern. Und vor allem morgens einen zusätzlichen Waggon an den Zug hängen. Gerade zwischen Aulendorf und Biberach sei es immer proppenvoll.

Wartepausen werden in Aulendorf praktisch genutzt

Auch Jürgen Ehrle steht am Gleis in Aulendorf und vertreibt sich die Wartezeit mit einer Zigarette. Es ist drei Uhr am Nachmittag. Er hat schon eine längere Strecke hinter sich, denn er pendelt zwischen Heilbronn, wo er projektbedingt arbeitet und Wangen, seinem Wohnort.

Jedes Wochenende fährt er über 200 Kilometer, einfache Strecke. Montagmorgens steht er um 4 Uhr auf, um pünktlich in Heilbronn zu sein. Gegen ein Auto hat er sich bewusst entschieden. Auch ein schnellerer Zug würde ihm wenig Zeitersparnis bringen, sagt er. Diese hätten noch häufiger Verspätungen als die Bummelzüge. In Aulendorf hat er oft eine Zwangspause von 30 Minuten. „Die nutze ich für den Einkauf und gehe in den Rewe“, erzählt er pragmatisch.

Er hat sich das Deutschlandticket gekauft. Dass die weitere Finanzierung des Tickets wackelt und man nicht wisse, ob und wie lange es das verbilligte Monatsticket noch geben werde, „nervt natürlich“, sagt er. Für ihn entstünden erhebliche Mehrkosten, müsste er wieder auf normale Tickets umsteigen. Aktuell bleibt er aber beim Zugfahren. Dort könne er schlafen und lesen. Etwas, was im Auto nicht möglich sei.

Katharina Zeller liebt Ikea. Da sie in Friedrichshafen lebt und es dort das schwedische Einrichtungshaus nicht gibt, ist sie mit dem Zug bis Ulm gefahren. Wie lange sie unterwegs gewesen sei? Sie denkt kurz nach: Sie habe mehrere Züge verpasst. Da seien es fast zwei Stunden geworden.

Der Blick fällt auf eine Papiertasche, darin ihre Ausbeute: Ein paar Dekoartikel. Sie lacht. Die Reise habe sich trotzdem gelohnt. „Ich mag Zugfahren“, sagt sie. Früher sei sie gar nicht gefahren. Das Deutschlandticket habe ihren Radius komplett erweitert. „Das ist schon viel, viel besser. Ich würde das Deutschlandticket immer wieder kaufen“, bekräftigt sie euphorisch.

Sie nutzt es vor allem für private Fahrten, nach Stuttgart oder München. Auch den Bus in die Schule kann sie mit dem Ticket jetzt regelmäßig nehmen. Die weitere Wartezeit am zugegeben tristen Bahnsteig überbrückt sie mit einem Telefonat. Das frische Wetter stört sie nicht. Sie sei gerne draußen, zieht sich ins Wetterschutzhäuschen zurück und telefoniert angeregt weiter. Ihr Wunsch: dass die Anschlüsse besser abgepasst werden und der Folgezug auf den Verspäteten wartet. Regelmäßigere Verbindungen wären auch eine Hilfe.

Reisende wünschen sich bessere Kommunikation

Ihr roter Koffer und der rote Mantel passen perfekt zum Zug, der in Aulendorf an Gleis 1 steht. Christa Rube wartet in der Sonne auf ihren Anschluss Richtung Tettnang. Die Schwäbin kommt aus dem Remstal und ist an diesem Tag um 3 Uhr morgens aufgestanden.

Christa Rube ist trotz Aufstehen um 3 Uhr morgens grundsätzlich gut auf die Bahn zu sprechen. (Foto: Dorothee Kammel )

Am Zugfahren gefällt ihr viel. Das sprudelt auch später aus ihr heraus. Doch jetzt möchte sie sich zunächst Luft verschaffen, der Ärger über das ungewollte frühe Aufstehen steckt ihr noch in den Knochen. Sie habe durch Zufall erfahren, dass ein Zug ausfalle. Sonst wäre sie erst um 7 Uhr losgefahren. Die Bahn-App, um fix Änderungen im Fahrplan nachschauen zu können, hat sie nicht.

Aber dann möchte sie doch ausführlich ein Loblied auf das Reisen auf Schienen loswerden. „Ich finde es entspannt, im Zug zu fahren“, sagt sie. Auch das Deutschlandticket sei eine super Sache. Sie hat es sich gleich im Mai besorgt und fährt seitdem viel. Dass die Zukunft des Tickets jetzt wackelt, findet sie sehr schade. Früher hätte sich ein Einzelticket im Vergleich zum Sprit nicht gerechnet. Ihr Auto lässt sie jetzt häufiger stehen. Ihr großer Wunsch an die Bahn: Eine bessere Kommunikation.

Auch Antonio Fulani ist in Aulendorf umgestiegen. Er ist von Reutlingen gekommen und will bis nach Vorarlberg weiterreisen. Auch er fährt mit dem Deutschlandticket. Davor habe er häufig auf die inzwischen aus der Mode gekommene Technik des Trampens zurückgegriffen. Ihn stört, dass das Deutschlandticket nur als monatliches Abo zu kaufen ist. Und für Hunde müsse man weiterhin immer eine Sonderkarte lösen. „Das Deutschlandticket für Hunde, das sollten sie einführen“, schlägt er vor.

Während der Zug weiterfährt, schaut er gebannt nach draußen. Die satten grünen Wiesen zwischen Aulendorf und Waldsee ziehen vorbei. „Tut mir leid, wenn ich nach draußen schaue“, entschuldigt er sich. Die Landschaft gefalle ihm. Für ihn anscheinend ein weiteres Plus beim Zugfahren: Berge und Wälder vorbeiziehen lassen, ohne sich aufs Fahren konzentrieren zu müssen.

Trotz Warten an windigen Bahnsteigen und hier und da Zeitverlust sind sich die Befragten einig: das Deutschlandticket ist eine gute Sache.