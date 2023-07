Mit dem Beschluss des Verwaltungsausschusses am vergangenen Mittwoch liegt für Aulendorf der neue qualifizierte Mietspiegel 2023/2024 vor. Der letzte Mietspiegel wurde 2019 erstellt und 2021 fortgeschrieben. Nach vier Jahren ist eine Neuerstellung zwingend erforderlich.

Der Mietspiegel ist eine Orientierungshilfe für die Vertragsparteien eines Mietverhältnisses und macht die Mietpreisgestaltung transparenter. Er soll helfen, rechtliche Streitigkeiten zwischen den Mietparteien zu vermeiden. Will der Vermieter die Miete erhöhen, muss er auf die entsprechenden Werte des qualifizierten Mietspiegels hinweisen. Ein Spielraum zur Mietpreisgestaltung von plus minus 20 Prozent gilt als üblich, größere Abweichungen sollen erklärt werden. Der Verwaltungsausschuss hat nun den Mietspiegel anerkannt, dieser gilt damit ab 1. August 2023.

Die Datenerhebung, Auswertung und wissenschaftliche Betreuung erfolgten durch das EMA–Institut für empirische Marktanalysen. Die Auswertung zeige, dass die Bestandsmieten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, was der Lebenswirklichkeit entspreche, so Bürgermeister Matthias Burth.

Wie sich die Vergleichsmiete zusammensetzt

Die im Mietspiegel berechnete ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich aus Mieten für Wohnungen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage zusammen, das erklärte Burth. Die Werte im Mietspiegel stellen statistische Durchschnittswerte dar. Die Grundlage dafür bilde eine repräsentative Erhebung von 2234 Mietverhältnissen im Landkreis Ravensburg. Für Aulendorf wurden laut Unterlagen Werte aus 132 Mitverhältnissen verwertet. Zum Vergleich: die Stadt Mannheim gibt an, ihre Vergleichsmiete basiere auf Daten aus 1352 Mietverhältnissen.

Die ortsübliche Vergleichsmiete entspricht der monatlichen Nettokaltmiete in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und beträgt für Aulendorf ab dem 1. August 7,80 Euro. Die Betriebskosten wie Müllbeseitigung oder Wasser sind nicht enthalten. Zum Vergleich: die niedrigsten Mieten im Landkreis zahlt man laut Mietspiegel in Bad Wurzach (7,05 Euro), die höchsten in Amtzell (8,65 Euro). Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Nettomiete in Aulendorf noch bei 5,36 Euro.

Wie kommt es zu der hohen Diskrepanz?

Karin Halder (BUS) erklärte, es sei keine Überraschung, dass der Mietspiegel nach oben gehe. Auch die vielen Neubauten führen ihrer Meinung nach zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Mieten. Robert Rothmund (FWV), der als einziger im Gremium gegen die Anerkennung des Mietspiegels stimmte, bemängelte die geringe Zahl an ausgewerteten Daten. 132 Mietverhältnisse halte er nicht für repräsentativ.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, belief sich die vom EMA–Institut erhobene Stichprobenanzahl auf 13 400 Mietverhältnisse. Trotz eines Rücklaufes von 5514 Fragebögen waren laut Institut nur 2234 verwertbar und mietspiegelrelevant, was sich niemand erklären konnte. Burth versprach nachzufragen, wie diese hohe Diskrepanz zustande kommt.