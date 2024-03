Einen Tag nach dem Weltwassertag haben Eva Bühler und Jochen Krüger zu einer höchst interessanten Gewässerführung an die Schussenquelle bei Bad Schussenried geladen. Beide ehemaligen Lehrkräfte am Gymnasium Bad Waldsee haben sich letztes Jahr an der Argen zum „Zertifizierten Gewässerführer“ ausbilden lassen.

Damit wollen beide die Menschen zu einem sensiblen Wasserverständnis anregen. „Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel, deshalb soll der Weltwassertag uns das Bewusstsein für diese besondere Ressource immer wieder neu schärfen“, mahnen diese Experten.

Ein Zeuge der Eiszeit

So trafen sich ein gutes dutzend Interessierte am Schussenursprung, um die Lebensvielfalt der jungen Schussen zu entdecken. Ein großer Findling liegt hier wie verirrt in der Landschaft an der Schussenquelle, er ist Zeuge der Eiszeit.

Am Rande des Rheingletschers in einem großen Zungenbecken liegt am Anstieg zum Endmoränenwall diese Quelle. Die äußere Endmoräne der Würmeiszeit zwischen dem Federsee und dem Aulendorfer See diente als Landbrücke für den Zug der Rentiere in ihr Winterlager vom Alpenvorland auf die Schwäbische Alb. Ein im Jahr 1866 entdecktes Jagdlager gibt einen Einblick in die Lebensweise der Menschen am Ende der späten Altsteinzeit.

Mit der Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahre 2000 stellte die Europäische Union einen verbindlichen Ordnungsrahmen auf, der die Beurteilung von Gewässern europaweit mittels eines ökologischen Ansatzes ermöglicht.

Suche nach Larven, Schnecken und Muscheln

Neben chemisch-physikalischen Kenngrößen und der gewässertypischen Struktur eines Fließgewässers wird der ökologische Zustand primär nach dem Zustand der biologischen Qualitätskomponenten beurteilt. Eine Suche im Bach- und Flussbett nach Insektenlarven, Schnecken, Muscheln, Käfern, Libellen und auch Flusskrebsen kann auch einem interessierten Laien eine qualifizierte Einschätzung über den ökologischen Zustand eines Baches oder Flusses ermöglichen.

Man geht davon aus, dass manche Wassertiere sehr sensibel auf Veränderungen und hierbei besonders auf Belastungen ihrer Umwelt reagieren.

Ausgerüstet mit Becherlupen, Eimern, Küchensieben, Plastiktellern, Marmeladengläschen und vor allem Gummistiefeln können die Teilnehmer unter Verwendung von Bestimmungshilfen grundsätzliche Aussagen über den ökologischen Zustand eines Gewässers machen.

Mit bloßem Auge lassen sich somit durchaus ökologische Zusammenhänge erkennen und eine grobe Zuordnung eines Fließgewässers in eine der fünf Bewertungskriterien (sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend, schlecht) der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union vornehmen.

Die Biber-Spurensuche ist spannend

Nicht weit entfernt von der Schussenquelle gingen die Experten mit den Interessierten auf eine Biber-Spurensuche. Schnell wurden Holzspäne und geschälte Zweige gesehen. Auch wurden bei genauerem Hinsehen Nagespuren an Baumstämmen sowie gefällte Bäume entdeckt. Die nachtaktiven Tiere errichten neben Biberdämmen auch Biberrutschen.

Auf Nachfrage erläuterten die beiden Gewässerführer, dass aktuell im Kreis Biberach geschätzte 330 Biberreviere mit circa 1200 Bibern vorhanden seien. In Ravensburg liege diese Zahl etwas niedriger. In einem Revier leben bis zu fünf Biber im Familienverband. Bei einer Diskussion wurde auch auf die bekannten Biberkonflikte und deren Lösungsversuche eingegangen.