Die Kächeles bringen die die skurrilen Abgründe des Alltags auf die Bühne

Die Kächeles bespielen am Samstag, 2. Dezember, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) die Kleinkunstbühne in der Schlossbrauerei Aulendorf. Sie zählen zu den erfolgreichsten schwäbischen Bühnen-Duos. Mit trefflich charakterisierten Figuren und umwerfender Situationskomik entführen sie das Publikum in die skurrilen Abgründe des Alltags. Die Kächeles - Ute Landenberger als Käthe Kächele und Michael Willkommen als Karl-Eugen Kächele (Foto: Agentur Siedepunkt) - haben die ultimativen Pointen für jeden Anlass im Gepäck. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de.