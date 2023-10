Anschlussunterbringung

Die ersten ukrainischen Familien ziehen ins Vita-Hotel ein

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Ins ehemalige Aulendorfer Vita-Hotel ziehen ab Donnerstag ukrainische Familien ein. (Foto: Philip Hertle )

Das ehemalige Hotel in Aulendorf steht seit Längerem leer. Am Donnerstag kommen 47 Geflüchtete, in zwei Wochen dann weitere 38.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 15:55 Von: sz