Spieglein Spieglein an der Wand, wer hat das schönste Kostüm im ganzen Aulendorfer Land? Das zu entscheiden war beim Umzug der Ulkgruppen von Erwachsenen und Kindern am Gumpigen unmöglich. Viele hatten sich beeindruckende Dinge mit Pappmaché gebastelt. Überlebensgroße Fische thronten auf den Köpfen, große pinke Muscheln zierten die Bäuche mancher männlicher und weiblicher Perlen.

Die Stimmung war gut, das Wetter wurde doch nicht ganz so nordisch, wie auf vielen Plakaten kommentiert. Der typische Hamburger Nieselregen blieb zum Glück aus, auch wenn graue Wolken über die Hauptstraße zogen.

Aufgepimpte Möwen, wilde Bordsteinschwalben und Wolkenköpfe

Gut eine Stunde zogen die Närrinnen und Narren, Hexen, Matrosen, Clowns, Seemöwen und anderes Getier durch Aulendorf, immer nah dran an den Zuschauern. Mal lehnten sie sich freundschaftlich zu älteren Zuschauern im Rollstuhl herüber, drückten ihnen einen Glücksbringer in die Hand, verteilten großzügig Süßigkeiten an verkleidete Kinder oder hatten sogar eigens dafür kleine Stofftaschen in Fischform genäht, in denen Konservendosen verschenkt wurden.

1 von 11

Motivwagen mit Reeperbahnflair zogen vorbei, eine Gruppe von rauen Udo Lindenbergs - manche von ihnen näher dran am Original als andere - viel Meeresgetier und noch mehr quietschgelber Friesennerz war zu sehen.

Hamburger Wetter war beliebtes Thema

Das wechselhafte Hamburger Wetter nahm eine Gruppe mit riesigen Wolkenköpfen auf die Schippe, die federleichten Wolkenhaare kunstvoll auf den Köpfen balancierend.

Man konnte sich nicht sattsehen an soviel Einfallsreichtum. Der Aulendorfer Fasnetsspruch „Was saischt au?“ trifft es da wirklich am besten.