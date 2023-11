Lust auf Grün und Erholung? Für Aulendorfer kein Problem. Sie haben die Qual der Wahl zwischen Steeger See, Steinacher Ried oder den weiten Wäldern rund um die Stadt. Aulendorf hat aber einen weiteren Trumpf für Erholungsfreudige im Ärmel. In Steinwurfnähe des Schlosses liegt die grüne Lunge der Stadt. Präzise angelegt und dennoch natürlich, findet sich der Aulendorfer Stadtpark. Ruheoase oder Sprintstrecke ‐ viele finden hier ihr persönliches Glück, wie eine SZ-Umfrage deutlich macht.

Es herrscht feinstes, goldenes Herbstwetter an diesem Montag. Das Laub auf den Wegen des Aulendorfer Stadtparks raschelt beim Gehen. Die Blätter der über 550 Bäume leuchten in kräftigem Grün, verschiedenen Brauntönen, Gelb und Ocker. Es ist ruhig. Wenige Menschen durchkreuzen am späten Morgen den Park. Hans Romer ist einer von ihnen. Er ist an diesem Montagmorgen besonders gut gelaunt.

Mit federnden Schritten läuft er den gekiesten Weg entlang. Grund seiner guten Laune ist eine Kuckucksuhr. Er komme gerade vom Aulendorfer Uhrenmacher. Nachdem die Uhr schon aufgegeben war, verstaubt und in die Jahre gekommen, während sie „auf der Bühne lag“, konnte der Uhrenmacher sie für einen guten Preis wieder flottmachen. Bis zum Kochen fürs Mittagessen sei noch Zeit. Romer nutzt diese für eine Runde bei Sonne.

Bei schönem Wetter machen er und seine Frau gerne den Umweg über den Park, obwohl sie am anderen Ende der Stadt wohnen.

Ich freue mich das ganze Jahr über an den Bäumen, erzählt er.

„Es sind besondere. Aber bitte fragen Sie mich nicht, wie die heißen.“

Außergewöhnliche Bäume

Außergewöhnlich sind einige der Baumriesen wirklich. Es sind heimische und exotische Bäume aus der nördlichen Hemisphäre, die vor zirka 250 Jahren von den Grafen des Hauses Königsegg-Aulendorf als Park im Stil eines Englischen Gartens angelegt wurden. Viele der über 500 Bäume sind wahre Hingucker. Mammutbäume, Schwarzbirke oder Amerikanische Roteichen wachsen neben Kastanien oder heimischen Buchen.

Das sanfte, terrassenförmige Gelände hat einen natürlichen Ursprung. Durch das mehrfache Abschmelzen der Gletscher während der Eiszeiten sind die stufenförmigen Terrassen entstanden. Verschiedene Sichtachsen ermöglichen bei guter Fernsicht den Blick auf die Alpen. Steigt man den Park bis nach oben auf die Anhöhe, sieht man die Berge Hoher Ifen und Säuling in der Ferne. Ihre Gipfel sind bereits weiß.

Auch Ludwig Eisenbarth liebt den Park. Die steileren Wege nimmt der Senior in seinem eigenen Tempo. Gemächlich schiebt er seinen Rollator den breiten Weg entlang. Vorbei an Scharlacheiche und Amerikanischer Gleditsche, die mit ihren Dornen wenig einladend zum Anfassen wirkt. Der über 90-Jährige ist öfter hier unterwegs. Seine Runde gehe er meistens allein, bei fast jedem Wetter. Einen Lieblingsbaum habe er bisher noch nicht auserkoren.

„Es sind viele schöne Bäume“, sagt er in ausgeprägtem Allgäuerisch. Seine Herkunft kann er nicht verhehlen, obwohl er schon viele Jahre in Oberschwaben lebt. Seine Antwort auf die Frage, wie lang seine Gehstrecke sei, klingt philosophisch: „Mal länger, mal kürzer“. Er lacht. Viele seien es nicht mehr, die in seinem Alter noch im Park unterwegs sind.

Umarmung der besonderen Art

Ein Kneippweg an der Grenze des oberen Parkrandes animiert zu guter Lebensführung, um ein vergleichbar biblisches Alter wie Eisenbarth zu erreichen. Wer neugierig auf die teilweise exotischen Bäume ist, kann die deutsche und lateinische Bezeichnung auf kleinen Plaketten an der Rinde nachlesen. Michaela Junker führt zu einem ihrer Lieblingsbäume, einer imposanten Thuja mitten auf der unteren Wiese.

Sie biegt die unteren Zweige auseinander und ein schattiger Hohlraum tut sich auf. Beim Zurücklegen des Kopfes in den Nacken schaut man auf imposante Äste und Zweige, viele Meter hoch. Junker schätzt den Park auch, weil er unmittelbar an ihren Arbeitsplatz Klinik angrenzt und sie mit Patienten schnell an die frische Luft kann, um eine Runde zu drehen. Das tue allen gut.

Weiter oben im Park, auf einer Art Zwischenempore, thront ein Baum, dessen Äste und bunte Herbstblätter sich wie ein riesiges Dach ausbreiten. Der zweite Lieblingsbaum von Junker. „Er hat etwas Schützendes“, sagt sie. Und wirklich, um das Ausmaß dieses Baumes erfassen zu können, muss man einige Meter weiter weg gehen. Die gebogenen Äste berühren stellenweise den Boden. Jetzt, Anfang November, haben sich die Blätter gelichtet und changieren zwischen Grün, mattem Gelb und Ockertönen. Junker geht auf den Baum zu, lehnt sich an den Stamm und breitet die Arme aus. Eine wohltuende Umarmung der besonderen Art.