Aulendorf /Bad Waldsee/Biberach - Der letzte Tag der Submission für die große Sturmeiche aus Aulendorf ist vorbei. Die Gebote sind ausgezählt. Timo Ewald von der Holzagentur des Landratsamts in Biberach weiß nun, wer den besonderen Stamm erhält und wieviel Geld er einbringt. Die Zahl der Gebote für den Stamm war außergewöhnlich.

Pünktlich um 8 Uhr am Dienstagmorgen sind Timo Ewald und seine Kollegin ein letztes Mal zu allen Briefkasten des Biberacher Kreisamts gegangen. Ein letztes Mal, um die per Post geschickten Gebote für die wertvollen Hölzer einzusammeln. Denn an diesem Tag hat die Frist geendet. „Um acht Uhr war Schluss“, sagt Ewald. Am Tag davor waren noch drei Bieter persönlich vorbeigekommen, um ihre Umschläge abzugeben. Die meisten schicken die Briefe per Kurier oder Einschreiben.

Die Absender der Gebotsbriefe sind aufschlussreich

Ewald schaut gerne auf den Absender der Briefe. Wo kommt der Brief her? Der Forstingenieur findet es faszinierend, aus welchem Radius sich die Menschen für die Bäume interessieren.

30 Bieter und entsprechend 30 Umschläge mit unterschiedlich vielen Geboten waren es dieses Mal. Allein 13 Gebote gab es für die besondere Eiche - das ist fast die Hälfte aller Interessenten. Auf 565 Stämme wurde insgesamt bei dieser Versteigerung geboten.

Die Auszählung dauert Stunden - die Spannung steigt

Dann setzt sich Ewald mit seinen Kollegen um den Tisch und fängt an zu zählen. Umschlag aufmachen, lesen, ins Computerprogramm übertragen, das Mehr-Augen-Prinzip walten lassen. Das Ganze dauert mehrere Stunden.

Die Auszählung der Submissionsgebote nimmt Timo Ewald von der Holzagentur akribisch vor. Mehrere Stunden sind er und seine Kollegen beschäftigt. (Foto: )

Während Ewald und sein Team die Briefumschläge auswerten, wartet David Haupter von der Schwäbischen Alb gespannt auf das Ergebnis. Er und sein kleines Team, die sich auf riesige Tischplatten spezialisiert haben, haben geboten. Das Ergebnis könnte jeden Moment per Mail eingehen. Seinen Posteingang aktualisiert er alle 20 Minuten. Am Tag zuvor ist er sogar persönlich nach Biberach gefahren, um das Gebot vor Ort abzugeben. Man spürt durchs Telefon: Sie wollen diesen Stamm.

Das Höchstgebot ist beeindruckend

„Wir hatten am Anfang ein hohes Gebot, haben drei Tage nochmal überlegt. Und dann sind wir noch einmal richtig hochgegangen“, erzählt Haupter. Transporter und Kran seien bereit, der Transport könne innerhalb kurzer Zeit passieren. Und wenn jemand anderes den Stamm bekommt? „Dann ist man enttäuscht“, gibt Haupter zu. Setzt aber nach: „Wenn was Schönes draus wird, ist es auch ne super Sache.“

Wenige Minuten später, 14.32 Uhr, ist das Ergebnis da. Was ist es geworden?, ist die erste Frage an Ewald. Ewald lacht am anderen Ende der Leitung. Dann rückt er mit den wertvollen Informationen heraus. Der Betrag ist vierstellig. 1442 Euro der Festmeter war das höchste Gebot für die imposante Eiche, gefolgt von 1348 Euro und an dritter Stelle 1169 Euro und 69 Cent. Die Eiche hat 17 Festmeter. Ihr Gesamtpreis liegt damit bei 24.514 Euro.

Was wird nun aus dem Stamm?

Und wer sind die glücklichen „Eltern“? Die Glücklichen sind ein Betrieb in Karlsruhe, der sich auf Furniere aber auch große Platten für Tische spezialisiert hat. In diesem Fall wird die alte Eiche nicht zur Innenverkleidung eines Schiffes werden, sondern zu einem einzigartigen Tisch.

Ewald ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch aus Respekt vor dem Baum, wie er sagt. Der Käuferkreis für einen solchen Stamm ist eingeschränkt. Sehr wenige Sägewerke können diese Dimensionen stemmen.

Jetzt ist die Ruhe für die Stämme vorbei - sie sind versteigert und werden demnächst von den neuen Besitzern abtransportiert. (Foto: Kammel )

Bis an die Schmerzgrenze gegangen

Sven Görgen geht nach einigem Klingeln an den Apparat. Görgen ist submissionserfahren und Holzeinkäufer. Er arbeitet bei dem Unternehmen, das den Stamm ersteigert hat und klingt zufrieden. „Wir besuchen alle Submissionen in Europa“, erzählt er. „Dann ist uns dieser Stamm über den Weg gelaufen.“ Auch für Görgen ist diese Eiche nicht irgendein alter Baum. Als absolut einmalig bezeichnet er ihn. Und in den letzten zehn Jahren habe er nichts Vergleichbares gesehen.

Am Telefon klingt er sachlich, fast etwas nüchtern. Doch der Klang trügt. „Ich habe dem entgegengefieber“, gesteht er. „Für Tischplatten ist das der teuerste Stamm, den wir bisher gekauft haben.“ Er spricht von Schmerzgrenze.

Große Enttäuschung bei Platz 3

Platz 3 war David Haupters Gebot. Wie geht er damit um, dass es nicht geklappt hat? Haupter ist entwaffnend ehrlich. „Ich habe mit den Tränen gekämpft“, sagt er. Die Enttäuschung sitze tief. Er hofft, dem Stamm zuliebe, dass dieser gut aufgesägt wird. Und hofft, dass daraus schöne Platten werden.

Ein imposanter Hingucker und ein einmaliges Unikat wird er allemal. Und hoffentlich erlebt er ein weiteres langes Leben als wunderschöner Tisch mit viel Leben auf und um ihn.