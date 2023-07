Der Aulendorfer CDU–Stadtverband hat einen neuen Vorstand

Im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung des CDU–Stadtverbandes Aulendorf ist vor allem die Wahl eines neuen Vorstandes auf dem Programm gestanden. Bedingt durch seine Wahl zum Bürgermeister in Steinhauen an der Rottum, stand der bisherige Vorsitzende Hans–Peter Reck für eine Neuwahl des Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Wie aus der CDU–Pressemitteilung hervorgeht, ist sein Nachfolger Jochen Haas.

Der CDU–Kreisvorsitzende und Kreisrat Christian Natterer leitete die Versammlung und nahm die Entlastung des bisherigen Vorstandes entgegen. Im Rechenschaftsbericht legte Reck die wesentlichen Themen und Entscheidungen sowohl im CDU–Stadtverband als auch im Gemeinderat über die Jahre 2018 bis 2023 dar. Die Arbeit sei in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, denn die komplexen Themen Corona und Asyl seien besondere Herausforderungen, so Reck.

Das sind die Vorstandsmitglieder

Einstimmig wurde Jochen Haas zum neuen Vorsitzenden der CDU Aulendorf gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden Gabi Schmotz und Michael Halder. Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern wurden als Schatzmeister Anton Hensler, als Schriftführer Rolf Störk sowie als Beisitzer Anna Kröger und Daniel von der Ohe gewählt. Kassenprüfer sind Hans–Peter Reck und Jürgen Krause.

Zum Abschluss der Vorstandswahl habe der neue Vorsitzende Haas einen kurzen Überblick zu den anstehenden Aktivitäten gegeben. Dabei nannte er als vordringliche Aufgabe die Kandidatenfindung zur Kommunalwahl 2024, wie aus der Pressemeldung hervorgeht. Im Rahmen der CDU–Mitgliederehrung wurde besonders die Mitgliedschaft von Friedel Stark seit 1965 gewürdigt. Außerdem wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Konrad Zimmermann und Gerhard Walter, für 40 Jahre Alfred Reuter und Max Stehmer sowie für 25 Jahre der ehemalige Bürgermeister Eickhof geehrt.

Aktuelle Themen zum Schluss

Zum Abschluss der Versammlung berichtete der CDU–Landtagsabgeordnete Raimund Haser über aktuelle kommunal– und landespolitische Themen, ebenso mit dem Fokus auf die Kommunalwahl 2024. Außerdem stellte er seine CDU–Sommertour vor. Dabei ist der Start am 26.07. am Nachmittag in Kisslegg–Zaisenhofen und am Abend um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf mit einem besinnlichen Wort „Gott und die Welt“ von Diakon Schellinger sowie einer anschließenden Einkehr im Wirtshaus Schalander.