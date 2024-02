Demonstration gegen Rechts in Aulendorf

Unter dem Motto „Hand in Hand für ein vielfältiges Aulendorf“ findet am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz Aulendorf eine Demonstration gegen Rechts statt. Dazu laden verschiedene Institutionen aus Aulendorf ein.

Bundesweit gehen Millionen Menschen in diesen Wochen auf die Straße, um für Menschlichkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie einzustehen und um sich klar von rechtsextremen Narrativen abzugrenzen. Ach Aulendorf will einen Beitrag dazu leisten und benötigt dafür die Unterstützung der zivilen Bevölkerung und der Vielfalt der Aulendorfer Vereine, demokratischen Parteien, Kirchengemeinden, Verbänden und Organisationen. „Wo eine aktive Zivilgesellschaft Solidarität lebt und Teilhabe an Veränderungsprozessen ermöglicht, kann es gelingen, der Normalisierung rechtsextremer Positionen wirksam entgegenzutreten und für unsere demokratischen Grundrechte einzustehen“, heißt es in einer Ankündigung.

Als Zeichen hierfür wird am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Aulendorfer Schlossplatz mit Redebeiträgen und Musik stattfinden. Unter anderem werden Bürgermeister Matthias Burth und Vertreter der beiden großen Kirchen sprechen. Die Kundgebung ist bewusst nicht von einer politischen Partei initiiert, sondern möchte unabhängig über die demokratischen Parteigrenzen hinweg klar Position beziehen.