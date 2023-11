Die Wintersaison der WSG Aulendorf hat begonnen. Für die Skisaison kann man sich bei der Skibörse am 18. November in der Stadthalle Aulendorf eindecken. Wer Sachen verkaufen möchte, kann zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr anliefern. Der Verkauf findet zwischen 14 und 15.30 Uhr statt. Abgeholt werden muss die nicht verkaufte Ware bis spätestens 16.15 Uhr.

Ein Blick ins Frühjahr 2024 lohnt ebenso, denn da findet wieder die Radbörse, ebenfalls in der Stadthalle, statt. Der Termin ist am 9. März. Hier kann von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr angeliefert werden. Verkauft wird zwischen 13 und 14.15 Uhr. Was nicht wegging, kann zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr wieder abgeholt werden.

Weitere Angebote: Von 19 bis 20 Uhr veranstaltet Jürgen Melzer an zehn Abenden in der Stadthalle einen Fitness-Abend für alle Alters- und Leistungsklassen. Weitere Infos bei Jürgen Melzer (07525/911100).

Seit Ende September findet der Badminton-Spieltreff für alle Spielklassen in der Grundschul-Sporthalle von 20 bis 22 Uhr statt.

Wer Lust auf Rennteamluft hat, kann sich Infos unter Telefon 07525/913363 einholen.

Ende März findet eine zweitägige Fortbildung im Bregenzer Wald statt. Kontaktperson für Nachwuchs-Lehrteam ist Thomas Wenzel.

Auch verschiedene Ausfahrten sind geplant: Donnerstags geht es mit dem Neunsitzer in verschiedene Skigebiete. Gruppenreisen ins Zillertal oder in die Lenzerheide oder eine Busausfahrt nach Flims-Laax zum Saisonende werden angeboten.

Termine von der WSG Aulendorf im Überblick

Skibörse 18. November; Skikurs 4./5./6. und 13. Januar in Mellau-Damüls; Skiausfahrt an 4 Tagen, 3 Skigebiete (Ziel Südtirol) von 21.Januar. bis 24.Januar; Radbörse 9. März.; Kinder- und Jugendlager (10 bis 14 Jahre) 15. bis 17. März in Schnepfau/ Bregenzer Wald

Infos unter:wsg-aulendorf.com.