Wie es sich für jede gute Schulparty gehört, ist es düster und die Nebelmaschine sorgt für ordentlich Rauch im Erdgeschoss der Schule am Schlosspark. Auf der Bühne wird gerappt, es kommt Musik vom Band - die Schüler tanzen sich schon seit 9 Uhr warm, bevor ihre Schule um 10 Uhr von den Narren gestürmt wird und sie für den Rest des Tages befreit sind.

Empfohlene Artikel Fasnet Feuerzauber am Hexeneck q Aulendorf

Oben, fünfter Stock des Schulgebäudes: Coole Jungs in langen Hexenunterhosen mit übergroßen Pantoffeln warten geduldig neben Engeln und Krabben in Plüschganzkörperanzügen auf ihre Befreiung. Und dann kommt sie in Gestalt von Hexen und Musikkapelle, die erst einmal ordentlich Stimmung im obersten Stock des Schulgebäudes macht.

Wohl einer der Lieblingstage der Schüler

Dann geht’s durchs Treppenhaus wieder runter ins Erdgeschoss, wo sich bereits viele andere Narren unter die Schülerinnen, Schüler und Lehrer gemischt haben. Der Trupp von oben stößt dazu - die Schule ist befreit und die ersten strömen nach draußen.

Der Musikzug zieht am Thermalbad vorbei Richtung Schlossplatz zum Narrenbaumstellen. Manche Schüler gleiten auf ihren schmalen Scootern über den erdigen Weg, zwei kleine Häftlinge in gestreiftem Kostüm ziehen mit, ebenso ein Trupp Mädchen als Teletubbies verkleidet. Kleine Hexen daddeln bereits wieder auf ihren Smartphones - Tradition und „Jetzt“ machen vor der Fasnet nicht halt.

Nach der Schulparty geht es draußen weiter

Halb elf: Das Licht in der bis vor kurzem düsteren Aula ist wieder da. Gemeinsam wird der Besen geschwungen, aber nicht der Hexenbesen, sondern der zum Saubermachen. Große grauen Mülltüten fangen das bisschen Dreck und Konfetti auf, das hinterlassen wurde. Schwäbische Effizienz selbst am Dunstigen. Ein Deal mit der Schulleitung: Wer nicht weiterfeiern will, darf putzen.

Ein kleiner Trupp Lehrerinnen und Lehrer hat sich neben dem Sekretariat eingefunden. Es gibt Sekt. Eine bunte Clowning schnappt sich die Gitarre, der Rest stimmt fröhlich ein. Der Direktor greift sich seine Medaille und zieht ebenso zum Feiern weiter. Im Schulgebäude herrscht ab 11 Uhr gespenstische Stille. Gefeiert wird jetzt woanders.