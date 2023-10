Die Genießerwochen, die vom 3. bis 19. November in Aulendorf stattfinden, stehen unter dem Motto „Bunt, bunt, wie das Angebot“. Dabei steht das Wort „Genuss“ auch in diesem Jahr in Aulendorf für leckeres Essen, ausgefallene Drinks, vielseitige Musik und Kabarett.

Das Restaurant Reck hat als Thema Bangkok gewählt. Familie Türkmen bietet neben authentischer Thai-Küche am 4. November auch thailändische Livemusik. Mit typischen Schmankerln aus München und Wien verwöhnen Sabine und Elmar vom Jägerhäusle Ebisweiler ihre Gäste. „Buenos dias“ heißt es in dieser Zeit im Kaktus: Familie Berisha verspricht, die mexikanischen Speisen sind bunt und scharf. Familie Spähn begrüßt spanisch „bienvenidos en la Rad“ und nimmt ihre Gäste auf eine kulinarische Rundreise durch Spanien.

„München war gestern, Meckatz ist heute“, so Manuela, und in der Krone geht die Party am 11. November ab. An anderen Tagen gibt es Gewinn- und Ratespiele. Norwegische Gerichte genießt man in dieser Zeit im Schalander. Familie Angele hat während der Genießerwochen ein buntes Programm aus Kabarett, Konzerte und Zammabraut'z auf die Beine gestellt. Neu in diesem Jahr ist der Sternen in Otterswang dabei. Familie Laux hat das Thema Meran gewählt und verspricht südländische Leichtigkeit gepaart mit Südtiroler Regionalität und Rustikalität.

Mit einer verkürzten Zeit bis 11. November heißt es bei Familie Engel „Moin, Moin ‐ Hamburg meine Perle“ im Engel Hotel&Diner. Köstlichkeiten aus dem Norden ergänzen die Speisekarte und am 9. November gibt es Livemusik mit Pit und Albino und der Matrosenbande. Es lohnt sich bei den acht Familienbetrieben rechtzeitig einen Platz zu reservieren.