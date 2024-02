Aulendorf

Bürgerstiftung Aulendorf spendet 1000 Euro an Solisatt

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Die Bürgerstiftung Aulendorf und die Kolpingsfamilie Aulendorf schenken Bedürftigen ein Paket mit Hygieneartikel und Waschmittel (von links): Christel Doll (Vorstand Solisatt), Klaus Thaler (Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Aulendorf), Anne Ruile (Vorstand Bürgerstiftung Aulendorf), Thomas Spiess (Vorstand Solisatt) und Elfriede Reck (Vorstand von Solisatt). (Foto: Peter Herbst )

„Wir dürfen unsere Augen nicht davor verschließen, dass es auch in unserer scheinbar wohlhabenden Region Menschen gibt, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. “ Mit diesen Worten überreichte der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Aulendorf, Klaus Thaler, eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Kolpingsfamilie Aulendorf für deren soziale Einrichtung „Solisatt“ in Aulendorf.