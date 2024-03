Bürgermeisterwahl in Aulendorf: Das müssen mögliche Kandidaten wissen

Den Aulendorfern steht ein Superwahljahr bevor. Erst werden am 9. Juni die neuen Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Kreisräte gewählt, außerdem finden zusammen mit den Kommunalwahlen auch die Europawahlen statt.

Im Juli dürfen die Bürgerinnen und Bürger über das Stadtoberhaupt entscheiden. Bürgermeister Matthias Burth stellt sich wieder zur Wahl. Im Gemeinderat ging es nun um die Stellenausschreibung.

Stelle soll Mitte April öffentlich ausgeschrieben werden

Die Wahl findet am Sonntag, 7. Juli, statt. Sollte eventuell eine Stichwahl notwendig werden, so ist dafür der Sonntag, 21. Juli, als Termin festgelegt worden. Über mögliche Gegenkandidaten zum bisherigen Bürgermeister, der gerne in seine dritte Amtszeit starten würde, ist aktuell noch nichts bekannt.

Ob Bürgermeister Matthias Burth für die Wahl am 7. Juli Gegenkandidaten bekommen wird, ist noch unbekannt. (Foto: Karin Kiesel )

Die Stelle wurde aber auch noch nicht offiziell ausgeschrieben. Das soll am 19. April - unter anderem im Staatsanzeiger Baden-Württemberg - geschehen, wie die Verwaltung dem Gremium vorschlug, was einstimmig befürwortet wurde.

Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungsunterlagen möglicher anderer Kandidaten wurde auf den 10. Juni festgelegt. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, den Zusatz, dass sich der aktuelle Amtsinhaber wieder bewirbt, in die Stellenanzeige aufzunehmen.

Die Stellenausschreibung wurde dem Gemeinderat vorgelegt und ist öffentlich über das Ratsinfosystem der Stadt einzusehen. Nach Angaben der Stadt beinhaltet die Stellenanzeige alle rechtlichen Vorgaben.

Wer sich bewerben möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen: Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerberinnen oder Bewerber müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

25 Unterschriften braucht es

Bewerbungen werden dann akzeptiert, wenn 25 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Personen einzeln auf amtlichen Formblättern sowie eine amtliche Wählbarkeitsbescheinigung vorgewiesen werden können. Ebenfalls braucht es unter anderem eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers, dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit nach Artikel 46 der Gemeindeordnung vorliegt.

Der Gemeinderat war damit einverstanden und hat sich entschieden, dass es eine öffentliche Kandidatenvorstellung geben soll. Die Kandidaten haben maximal 20 Minuten Zeit, um sich und ihre Themen vorzustellen. Zehn Minuten für Fragen schließen sich an.

Zudem wurde in der Sitzung der Gemeindewahlausschuss zusammengestellt. Dieser Ausschuss ist zuständig für die Leitung der Wahl und die Feststellung des Wahlergebnisses. Diese Personen wurden bestimmt: Vorsitzender Michael Halder (CDU) und Stellvertreter Franz Thurn (BUS). Beisitzer: Karin Halder (BUS), Britta Wekenmann-Arnold (SPD), Gabriele Schmotz (CDU) und Robert Rothmund (FWV).