Die nächste Bürgermeisterwahl in Aulendorf steht im kommenden Jahr an. Matthias Burth, seit 15 Jahren im Amt, will 2024 wieder antreten und hat Lust auf die dritte Amtszeit. Das bestätigte er nun auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die endgültige Entscheidung ist im Sommerurlaub gefallen. Davor hatte er sich noch bedeckt gehalten. Termin für die Wahl wird voraussichtlich im Sommer sein.

„Ich werde mich erneut um das Amt des Bürgermeisters bewerben“, fasst der parteilose Burth die Entscheidung zusammen. Wie er erklärt, habe er während der Sommerpause in Ruhe mit seiner Familie und seiner Frau besprochen, ob er für eine dritte Amtszeit ins Rennen geht. „Sicherlich gab es bereits eine Tendenz, aber das ist keine Entscheidung, die man alleine im stillen Kämmerlein trifft. Zumal das Amt ja auch eine zeitliche Inanspruchnahme mit sich bringt, die nicht gering ist.“

Viele für die Zukunft wegweisende Themen

Inhaltlich gibt es nach Angaben von Burth einige Themen, die er voran bringen möchte und die die nächsten Jahre wegweisend für die Zukunft der Stadt seien. Als Beispiel nannte er unter dem Überbegriff Energiewende, die kommunale Wärmeplanung, die aufgrund des Heizungsgesetzes notwendig ist. Mit einem energetischen Quartierskonzept für die Innenstadt, das rund 67.000 Euro kostet und für das Aulendorf eine Förderung von rund 50.000 Euro erhält, seien erste Schritte bereits unternommen worden. Umgesetzt wird es von der Energieagentur Ravensburg.

Die energetische Wärmeplanung werde demnächst parallel dazu für die gesamte Gemarkung in Angriff genommen. „Hier werden für die Zukunft wichtige Weichen gestellt“, so Burth. In einem ersten Schritt geht es darum, die Potenziale für ein Wärmenetz zu entwickeln. Für den Bereich Innenstadt im Carré zwischen Haupt–, Post– und Allwindenstraße seien bereits Fragebögen an die Bürger verschickt worden, um Informationen zum baulichen Zustand der Gebäude sowie zur Art und Alter der bisherigen Heizungen zu erfahren.

Als weitere Stichworte zum Themenspektrum, das er in einer dritten Amtszeit gerne weiter voranbringen möchte, nannte er unter anderem die Verkehrsführung in der Hauptstraße, eine Aufwertung der Bach– und Bahnhofstraße, die Umgestaltung des Stadtparks oder den Bereich Wohnen.

Vergangenen sieben Jahre waren fordernd

Die vergangenen sieben Jahre der jetzigen Amtszeit sind laut Burth „wie im Flug“ vergangen. Es seien thematisch interessante, aber auch sehr fordernde Jahre gewesen, weil für die Kommunen stetig neue Aufgaben hinzu gekommen seien. Als Gründe nannte er beispielsweise die Flüchtlingskrise in 2015 und 2016, die zehrenden Jahre der Corona–Pandemie oder den Ukraine–Krieg, der eine Energiekrise mit sich brachte und viele Menschen auf die Flucht und auf die Suche nach Obhut zwang. „Das alles hat uns stark gefordert und auch Kraft gekostet“, räumt Burth ein.

Doch nicht nur die vergangenen sieben Jahre seien angesichts der interessanten Aufgaben schnell vergangen. „Wo sind die letzten 15 Jahre geblieben?“, fragt Burth angesichts seines Amtsantritts bereits in 2008. Seitdem wirkt der heute 54–Jährige als Rathauschef in Aulendorf und begleitete die einstmals am höchsten verschuldete Stadt in Baden–Württemberg hinaus aus dem Finanzloch hinein in liquidere Zeiten. Jahrelang war angesichts der finanziell desaströsen Situation nur das Abarbeiten von Pflichtaufgaben möglich.

Stadt kann sich wieder enorme Ausgaben leisten

Doch schon seit einigen Jahren können wieder stadtgestalterische Themen angegangen werden und es gibt sogar den finanziellen Spielraum für beachtliche Ausgaben. Allein in diesem Jahr werden 22 Millionen Euro investiert, dazu zählen etwa die Erweiterung der Grundschule und der Neubau des Kindergartens. Insgesamt sind über den Planungszeitraum bis 2026 sogar Investitionen in Höhe von über 88 Millionen Euro vorgesehen.

Die Frage, ob er zur Wahl im nächsten Jahr eventuell Gegenkandidaten haben wird, interessiert Burth derweil zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders. „Es ließe sich dann ja eh nicht ändern“, sagt er. Das ein oder andere Gerücht über konkrete mögliche Mitbewerber habe er bereits vernommen. „Da es sich aber bislang nur um Gerüchte handelt, möchte ich mich nicht weiter dazu äußern“, so Burth.

Für die Aulendorfer indes wird 2024 ohnehin ein ereignisreiches Wahljahr werden, denn neben der Europawahl und den Kommunalwahlen im Frühjahr dürfen sie eben auch bei der Bürgermeisterwahl ihr Kreuz setzen. Die jetzige Amtszeit von Burth endet offiziell am 5. Oktober 2024. Die Wahl muss entsprechend der Fristen zwischen Anfang Juli (frühestens) und Anfang September (spätestens) stattfinden. Der Gemeinderat wird voraussichtlich im Herbst den Wahltag festlegen. In 2016 wurde am 10. Juli gewählt. Sofern er wiedergewählt wird, würde die dritte Amtszeit von Burth bis 2032 dauern.

Ob er auch für den Kreistag kandidiert, der bei den Kommunalwahlen ebenso wie Gemeinde– und Ortschaftsräte neu gewählt wird, überlege er sich derzeit und es fänden dazu Gespräche statt. Mit welchen Parteien und für welche Liste — das wollte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten.

Bei der Bürgermeisterwahl 2008 waren es inklusive Burth acht Bewerber. Bei der Wahl 2016 gab es mit Alfred Wilhelm einen Gegenkandidaten. Burth bekam 95,9 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,3 Prozent.