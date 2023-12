Winter-Open-Air

Beliebt wie eh und je: „Treffpunkt im Advent“ ist Publikumsmagnet

Aulendorf / Lesedauer: 2 min

Nicht wegzudenken aus dem Treffpunkt im Advent ist die Band „Engels und Friends“ (von links Sebastian Engel, Daniel Earl Unger, Lilli und Peter Engel. (Foto: Claudia Buchmüller )

Traditionsveranstaltung in Aulendorf zieht die Menschen an. Warum das so ist - das sind die Gründe.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 18:00 Von: Claudia Buchmüller