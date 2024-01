Bald weitere Mobilfunkmasten in Aulendorfs Ortschaften

In Zollenreute und Tannhausen soll je ein Mobilfunkmast aufgestellt werden. Der Ausschuss für Umwelt und Technik befürwortete in der letzten Sitzung einstimmig die Vorhaben. Beide Projekte sollen der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen und gelten damit als sogenannte privilegierte Bauvorhaben.

Standort neben Kindergarten nicht geeignet

Solche Bauvorhaben können auch auf Flächen zugelassen werden, die eigentlich vor Bebauung geschützt werden sollen und für die kein Bebauungsplan vorliegt.

Ortsvorsteher Stephan Wülfrath aus Zollenreute berichtete, es habe schon 2019 erste Überlegungen zu der nun geplanten Funkübertragungsstation gegeben. Der vom Vorhabenträger vorgeschlagene Standort habe direkt neben Kindergarten und Wohnbebauung gelegen und sei somit aus Sicht des Ortschaftsrates nicht geeignet gewesen. Aus diesem Grund wurde dem Vorhabenträger der jetzige Standort vorgeschlagen, der Grundstückseigentümer habe sein Einverständnis ebenfalls schon erteilt.

Zweiter Standort befindet sich im Wald

Die Station soll als Stahlgitterturm auf dem Grundstück Fundschmid in Zollenreute errichtet werden, und zwar in südöstlicher Richtung vom bestehenden Zimmereibetrieb. Die Entfernung zur Straße wird 21 Meter betragen. Auch der Ortschaftsrat befürworte das Vorhaben, so Wülfrath. Der Stahlgitterturm soll eine Höhe von gut 43 Metern haben.

In Tannhausen soll ein Mobilfunkmast inklusive Technikeinheit für das Vodafone-Mobilfunknetz aufgestellt werden, und zwar im Wald südlich der Bahnlinie Aulendorf-Bad Waldsee. Die Abstände zur Wohnbebauung seien großzügig, so Bürgermeister Burth.

Aber bitte in Zukunft nicht noch mehr Masten im Wald aufstellen. Margit Zinser-Auer

Das forderte Margit Zinser-Auer, Ortsvorsteherin von Tannhausen. Es müsse doch möglich sein, mit den Betreibern auf eine Mehrfachbelegung der Masten hinzuarbeiten.

Künftig könnte es noch mehr solcher Masten brauchen

Bürgermeister Matthias Burth erklärte, im Falle einer weiteren Anfrage, werde man auf diesen Wunsch hinweisen. Aber: Sollte das von der Bundesregierung angestrebte 5G-Netz realisiert werden, müsse man in Zukunft mit vielen zusätzlichen Masten rechnen. Das liegt allerdings dann an der geringen Reichweite der 5G-Basisstationen, diese Technik erfordert Funkstationen in kürzeren Entfernungen.

Es ist technisch möglich, dass mehrere Netzbetreiber denselben Mast benützen können, das bestätigt beispielsweise die Deutsche Funkturm. Auf der Internetseite des Unternehmens wird bekanntgegeben, dass neue Mastköpfe standardmäßig mit zwölf Antennentragrohren geliefert werden, da die Deutsche Funkturm ihre Standorte allen Netzbetreibern zur Nutzung anbietet.

Burth erwartet keinen Einfluss aufs Grundwasser

Ortsvorsteherin Zinser-Auer wies außerdem darauf hin, dass das Gebiet, in dem der gut 43 Meter hohe Mast aufgestellt werden soll, im „grundwassersensiblen Bereich“ liege. Die Ausschussmitglieder stimmten auch diesem Vorhaben einstimmig zu. In Tannhausen soll die Grundwassersituation noch überprüft werden. Da die Betonbodenplatte des Mobilfunkturmes nur rund zwei Meter Tiefe habe, erwartet Bürgermeister Burth aber keine Probleme von dieser Seite.