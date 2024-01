Aulendorf

Autofahrerin fährt mit Wucht auf geparktes Auto auf

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20. 000 Euro ist gleich an zwei Autos bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in der Zollenreuter Straße entstanden.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 17:38 Von: sz