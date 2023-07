Aulendorf

Ausschuss stimmt Kletterwand an Sporthalle zu

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

An der Sporthalle in Aulendorf soll eine Kletterwand angebracht werden. (Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa-tmn )

Stadt Aulendorf will die Kletterwand an der Ostfassade der Sporthalle in der Schussenrieder Straße anbauen.

Veröffentlicht: 30.07.2023, 17:33 Von: Karin Kiesel