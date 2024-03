Die kleine Aulendorfer Ortschaft Blönried wird wachsen: Anstatt 33 soll das Baugebiet „Ober der Ach“ 50 neue Bauplätze erhalten. Um das zu erreichen, müssen die Bauplätze deutlich kleiner werden als bisher geplant.

Außerdem ist eine Reduzierung an Parkplätzen und der Grünflächen erforderlich. Die Pläne erzürnen einige Anwohner. Sie machten ihren Unmut in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, in der die Pläne vorgestellt wurden.

Das Thema ist, wie so häufig bei kommunalpolitischen Angelegenheiten, komplex. Dem hohen Bedarf an neuem Wohnraum stehen in diesem Fall schwierige geologische Bedingungen in dem Gebiet sowie Vorgaben des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben gegenüber. Auch der Aspekt kostengünstigeres Bauen und der Wunsch vieler Menschen nach einem Eigenheim spielt mit hinein.

Verdichtete Bauweise ist Ziel und Vorgabe zugleich

Doch der Reihe nach. Seit einigen Jahren wird die erste Änderung des Bebauungsplans „Ober der Ach“ immer wieder im Gemeinderat diskutiert. Das bisherige Konzept für die zu bebauende Ackerfläche, die zwischen Steinenbach und Blönried liegt und an die Bahnlinie Altshausen-Aulendorf und ein bestehendes Wohngebiet angrenzt, sah eine Ausweisung von 33 Bauplätzen vor. Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben machte deutlich: Die Flächeninanspruchnahme sei durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessene verdichtete Bauweise zur verringern.

Da Aulendorf durch die jüngste Fortschreibung des Regionalplans neuerdings ein sogenanntes Unterzentrum im ländlichen Raum ist, soll im Mittel eine Bruttowohndichte von mindestens 60 Einwohnern pro Hektar eingehalten werden - das gilt grundsätzlich für alle Gebiete, so etwa auch fürs neue Baugebiet Buchwald. Nach Angaben der Stadt und des beauftragten Planungsbüros Huchler aus Hochdorf kann diese Vorgabe im Blönrieder Gebiet mit 50 Bauplätzen erreicht werden.

Ähnlichkeiten zu einem Tiny House

Die Planung enthält laut Sitzungsvorlage folgende Details: Die Straßenbreiten werden mit Ausnahme der Stichstraßen fünf Meter betragen, ein Pflanzgebot sieht einen Baum pro Grundstück und eine Zisterne pro Haus vor, maximal erlaubt sein soll eine zweigeschossige Bebauung. Im Grundriss könnte eine Bebauung nach Angaben von Stadt und Planungsbüro einen Grundriss von 6 mal 8,50 Meter haben, Carport oder Garage werden mit 6 mal 3 Meter angegeben und eine Terrasse mit 3 mal 4 Meter. Übersetzt bedeutet das: Es sind nur kleine Häuser möglich. Man könnte es als Mischung zwischen Tiny House und sehr kleinem Einfamilienhaus ansehen, wie es BUS-Stadtrat Pierre Groll bezeichnete.

Video - So kann ein Tiny House Quartier aussehen:

Keller sind aufgrund der geologisch problematischen Verhältnisse nicht zugelassen. Das liegt an dem hohen Grundwasserpegel, der in der Vergangenheit bereits durch ein geotechnisches Gutachten bestätigt wurde (die SZ berichtete). Von witterungsbedingt gespannten Pegelständen und einem hohen Wasseraufkommen im gesamten Gebiet war damals die Rede.

Kaum Stellplätze für Autos

Die Stadt machte auf zwei weitere schwierige Punkte aufmerksam: Eine öffentliche Durchgrünung des Gebietes werde nicht mehr möglich sein und zudem sei mit erhöhtem Parkplatzdruck zu rechnen. Das liege daran, dass aufgrund der ländlichen Lage von Blönried trotz angestrebter Mobilitätswende mit zwei Autos pro Hausbesitzer gerechnet werde. Weil aber die Erhöhung auf 50 Bauplätze zu einer Reduzierung von öffentlichen Stellplätzen führe, würden so gut wie keine Parkplätze auf Privatgrund vorhanden sein.

Andererseits biete der vorgeschlagene Entwurf die Möglichkeit, aufgrund der reduzierten Bauplatzgrößen und Baukörper, relativ kostengünstig Wohnhäuser zu bauen, machte Bürgermeister Matthias Burth deutlich. In heutigen Zeiten, in denen Bauen überaus teuer ist, sei das ein nicht zu verachtender Aspekt. Dem schlossen sich fraktionsübergreifend viele Räte an.

Heiß diskutiert wurde das Thema Parken und die Enge der Straßen, was beispielsweise Besucherparken noch zusätzlich erschwere. Grundsätzlich zeigte sich der Rat als auch Blönrieds Ortsvorsteher Hartmut Holder aber zufrieden mit den Plänen, auch wenn 100 bis 150 neue Bewohner eine große Hausnummer für eine kleine Ortschaft wie Blönried seien, wie FW-Rat Ralf Michalski sagte.

Der Gemeinderat stimmte mit elf Ja-Stimmen und bei drei Enthaltungen der grundsätzlichen Planung zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Verbesserung im Bereich private Stellplätze und bei der öffentlichen Begrünung in der weiteren Planung umzusetzen und sich außerdem mit der Deutschen Bahn in Verbindung zu setzen. Denn über einen Durchlass im Bereich der Gleise gelange bei starkem Regen regelmäßig viel Wasser in Teile des Gebiets, das solle vonseiten der Bahn geändert werden. Zudem soll eine Anliegerfamilie eine Zufahrt erhalten, um weiterhin das Grundstück bewirtschaften zu können.

Was Anwohner kritisierten

Bereits zu Beginn der Sitzung, noch vor dem Tagesordnungspunkt zum Baugebiet, machten Anwohner in der Einwohnerfragestunde deutlich ihrem Unmut über die Pläne Luft. Die fehlenden Parkplätze, die zu einem sehr hohen Parksuchverkehr führen würden, standen im Zentrum der Kritik. „Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das mal aussehen wird“, sagte ein Anwohner, der zwei Autos pro Haus als zu gering bezeichnete. Er riet davon ab, dem Konzept zuzustimmen, was er auch am Thema Grundwasser und den Wassermengen, die aus Richtung Kloster kämen, festmachte.

Er fragte kopfschüttelnd, wie der Ortschaftsrat Blönried, der sich bereits mit den Plänen befasst hatte, diesem Konzept habe zustimmen können. Außerdem, so betonte er, sei nur eine geplante Zufahrt zum Gebiet ein grober Planungsfehler.

Aggressive Töne

Eine Anwohnerin schloss sich an. Dass es nur eine Zufahrt gebe, sei nicht akzeptabel. Ihr Mann ergänzte wutentbrannt, dass ihr Grundstück „schon wieder“ im Bebauungsplan enthalten sei. „Da sind Leute am Werk, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben.“ Außerdem fehle ein Maßstab. Er unterstellte der Verwaltung in aggressivem Tonfall, dass Bürger bewusst getäuscht würden.

Bürgermeister Burth wies das entschieden zurück. Er forderte dazu auf, die Sitzungsvorlage richtig zu lesen und betonte, dass es an diesem Abend nicht um den Beschluss zum Bebauungsplan gehe, sondern um die grundsätzliche Planung auf dem Areal. Das Grundstück sei schon immer im Bebauungsplan enthalten, aber nicht Teil der Änderung, um die es gehe. Zur Zufahrt erklärte er, dass die zuständige Straßenbaubehörde (also das Landratsamt) eine weitere Zufahrt von der Kreisstraße aus in das Gebiet nicht erlaube.