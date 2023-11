Ein Kühlschrank liegt zwischen Blättern und Zweigen, daneben Autoreifen. Wenige Meter weiter knäuelt sich Kabelsalat. Und das an einem Ort, wo dieser Sperrmüll auf keinen Fall hingehört: mitten im Wald.

Bodo Heim lebt in Aulendorf und reitet im dortigen Umland regelmäßig aus. Er ist entsetzt über den Müll, den er auf seiner Reitstrecke immer wieder findet. Bei seinem letzten Ausflug zwischen Aulendorf und Michaelstaden fand er ausrangierte Kindersitze fürs Auto, volle Mülltüten, einen Kühlschrank und weiteren Hausratsmüll. Er habe dann direkt bei der Stadt angerufen und es gemeldet. Passiert sei aber nichts. Erst als er sich an das Forstamt wandte, wurde der Müll abstransportiert.

Müll im Wald ‐ ein Dauerthema, wie auch Marijan Gogic, Vorstandsleiter vom Forstamt Ravensburg am Telefon gegenüber Schwäbische.de bestätigt. Der Müll in der Natur sei nicht nur ärgerlich für die Optik, sondern könne auch für Tiere gefährlich werden, da sie sich im Unrat verfangen können oder für noch mehr Chaos sorgen, indem sie die Plastikmüllsäcke auseinander nehmen. Grundsätzlich sei es Aufgabe der zuständigen Gemeinden, den Müll zu entsorgen, so Gogic. Befindet sich der Müll aber auf privatem Grund, der für alle öffentlich zugänglich ist, wie zum große Teile des Waldes rund um Aulendorf, ist der Landkreis zuständig, bestätigt die Pressesprecherin des zuständigen Landkreisamts Ravensburg Selina Nußbaumer.

Egal wer zuständig ist ‐ der Wilde Müll soll zügig weg

Damit der Müll schnell entsorgt werden kann, hat der Landkreis mit den Städten und Gemeinden eine Vereinbarung getroffen. Laut dieser sammeln Mitarbeiter der Städte und Gemeinden den Wilden Müll ein und entsorgen ihn auf ihren eigenen Bauhöfen. Dafür zahlt der Landkreis an die jeweililge Stadt oder Gemeinde Geld, das sich aus der Größe des Ortes berechnet. Aktuell sind es knapp über einem Euro pro Einwohner im Jahr. Außerdem stehen auf den Wertstoffhöfen der Gemeinden Container, für deren Entleerung ebenfalls der Landkreis zahlt.

Bodo Heim ist sauer und möchte für das Thema sensibilisieren. Um nicht völlig tatenlos zuzusehen, nimmt er bei seinen Waldspaziergängen oft eine Mülltüte mit und sammelt den Dreck selbst ein. Ein besserer Weg, als in Eigenregie die Säcke aufzuschneiden und darin rumzuwühlen, in der Hoffnung, persönliche Daten der Müllsünder zu finden. Ein Vorgehen, das Gogic schon häufiger erlebt hat, wovon er aber vehement abrät. Er empfiehlt, sich an die jeweilige Gemeinde zu wenden und dort die Art des Mülls und den genauen Standort durchzugeben.

Schon gewusst So teuer kann es im Einzelnen werden Bußgelder für Müllentsorgung sind Ländersache. Im Bußgeldkatalog Umwelt von Baden-Württemberg fängt es bei zehn Euro für sogenannte unbedeutende Produkte an. Das kann ein Pappbecher oder eine Bananenschale sein. Ein Kochtopf wird schon etwas teuer und kann bis zu 75 Euro kosten. Wird es scharfkantig, steigt das Bußgeld auf bis zu 100 Euro. Kühlschränke kosten bis zu 300 Euro. Auch das Gesamtvolumen des wild entsorgten Mülls spielt eine Rolle. Dann wird es richtig teuer. Ab 200 Kilogramm kann die Strafe zwischen 500 und 2500 Euro kosten.

Am Ende zahlen alle drauf

Wird man auf frischer Tat beim Abladen von Müll im Wald oder Park ertappt, droht ein Bußgeld. Je nach Art und Größe des entsorgten Mülls kann es sehr teuer werden. Im Fall des Mülls, den Bodo Heim auf seinem Ausflug vorfand, wären es mehrere hundert Euro gewesen. Da drängt sich die Frage auf, ob es nicht einfacher wäre, den Müll beim Wertstoffhof korrekt zu entsorgen oder ihn vom Sperrmüll abholen zu lassen. Komplizierter, als ihn in die Natur zu kippen, ist dieser Weg nicht. Denn am Ende zahlen alle mit ihren Steuern fürs Entsorgen. Auch die Müllsünder.