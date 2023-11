Wie es nun im Stadt- und Hofgartenpark weitergehen soll, darüber hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung am Montag beraten. Die Überplanung des Parks ist seit längerem Thema. Die letzten Monate wurden 10.000 Umfragebögen verteilt, so sollten Nutzungs- und Gestaltungswünsche der Bürgerschaft eingeholt werden. Jetzt liegen die Ergebnisse der Umfrage vor.

Exakt 317 Antworten gingen über die Umfrage bei der Verwaltung ein, das berichtete Silke Johler, Leitung Kämmerei. Außerdem habe es Gesprächsrunden mit Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, dem Haus Nazareth, sowie dem Stadtseniorenrat und dem Behindertenbeauftragten gegeben.

Bürgermeister Matthias Burth und Kämmerin Silke Johler waren auf dem Wochenmarkt unterwegs, um Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen und am 19. April gab es eine Einwohnerversammlung mit ersten Vorschlägen zur zukünftigen Gestaltung des Parks.

Was die Umfrage ergab

Es habe sich gezeigt, dass die Bürger insgesamt zufrieden mit Veranstaltungen und den Spazierwegen im Park seien. Mehr als 200 Personen gaben an, den Park zum Ausruhen und Spazieren zu nutzen, der Wunsch nach mehr Ruhebänken wurde geäußert. Viele sprachen sich für einen Treffpunkt sowie mehr Veranstaltungen aus.

Für den Themenspielplatz und eine Erneuerung der Minigolfanlage stimmten ungefähr gleichviel Personen. Allerdings habe sich auch mehr als ein Drittel der Befragten für eine Entfernung der Anlage ausgesprochen, erläuterte Johler. Gerade bei den Punkten, wo sich die Verwaltung eine klare Haltung der Bürgerschaft gewünscht hätte, sei kein klares Ergebnis herausgekommen.

Veranstaltungen können nur mit Bühne funktionieren, eine solche sei aber laut Umfrage wenig gewünscht und aus Sicht der Verwaltung nicht wirtschaftlich, so die Kämmerin weiter. Aus den Umfrageergebnissen sei ersichtlich, dass die Kosten für die Nutzer des Parks eine wesentliche Rolle spielen.

Was jetzt geplant ist

Es wird keine Bühne im Park geben. Über zusätzliche Veranstaltungen soll mit den Gastronomen und weiteren Akteuren der Innenstadt diskutiert werden, hierfür wird ein Budget eingeplant. Für einen Treffpunkt wird eine Planung in Auftrag gegeben, diesen Treffpunkt sieht die Verwaltung nur realistisch mit „Kümmerer“ oder sogar Bewirtschaftung, denn es sei wichtig, dass jemand für Ordnung, Sauberkeit und Gestaltung zuständig ist.

Bezüglich der Erneuerung der Minigolfanlage ist ebenfalls eine Feinplanung vorgesehen, damit die Kosten genau eingeschätzt werden können. Zeitnah und in Absprache mit dem Denkmalamt soll der Abriss der jetzigen Anlage erfolgen. Als kostengünstige Variante könne man sich auf der Fläche auch eine Erweiterung des Parks mit Bänken und einer attraktiven Bepflanzung vorstellen, erklärte Johler. Der Treffpunkt könnte dann trotzdem an anderer Stelle realisiert werden.

Ein Themenspielplatz wird nicht mehr diskutiert. Die Umfrage hat sich laut Johler „relativ deutlich für eine ruhigere Atmosphäre im Park ausgesprochen“, dazu passe die Minigolf-Variante besser.

Schließlich werde man mit den Schulen in Kontakt treten und über die Radwegeführung sprechen. Hier soll eine klare Beschilderung die „teilweise wilden“ Fahrrouten der Schülerinnen und Schüler in ruhigere Bahnen lenken.

Sobald die genauen Planungen für Treffpunkt und Minigolfanlage vorliegen, soll diesbezüglich eine Entscheidung gefällt werden, voraussichtlich in sechs bis zwölf Monaten. Mit einer Realisierung dieser größeren Projekte rechnet die Stadtverwaltung frühestens im Jahr 2027. Die Gemeinderäte stimmten dem Vorschlag der Stadtverwaltung einstimmig zu.