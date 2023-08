Aulendorfer Wohngebiet

Bauarbeiten beginnen am 4. September

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Die Resterschließungsarbeiten für die zehn Bauplätze im Baugebiet Mahlweiher beginnen am 4. September. (Foto: Claudia Buchmüller )

Am Ortsende in Richtung Ebersbach–Musbach fangen die Resterschließungsarbeiten für die zehn Bauplätze im Baugebiet Mahlweiher an.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 16:00 Von: Karin Kiesel