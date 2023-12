Die Aulendorfer Wintertagung des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) ist aus dem Kalender vieler Landwirte aus der Region nicht mehr wegzudenken. Die 61. Tagung, mit den Schwerpunkten „Kälberhaltung, Arzneimitteleinsatz, Klimawandel“ hatte zum ersten Mal die hybride Form der Übermittlung gewählt - mit Erfolg. 100 Teilnehmer verfolgten die Vorträge und Debatten von den Bildschirmen aus, während 50 Personen vor Ort dabei waren.

Die Erwartungen an die deutsche Landwirtschaft seien stetig am wachsen und im Wandel, so der Direktor des Zentrums, Michael Asse. Man befinde sich in einem Transformationsprozess, um den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Das LAZBW wolle die Landwirte in diesem Prozess unterstützen.

Was ist Tierwohl?

Redner Joschko Luib des LAZBW machte den Anfang mit dem Vortrag „Kälberhaltung in Zukunft - über was diskutiert die Europäische Union?“ Dabei kristallisierte sich die Frage heraus: Was ist Tierwohl? Man könne das Thema in zwei Kategorien einteilen, so Luib. Zum einen das körperliche Wohlbefinden, also die Abwesenheit von Schmerzen, Verletzungen, Krankheiten, Hunger oder Durst und zum anderen das geistige Wohlbefinden, das emotionale Bedürfnisse gestillt sehen möchte.

Die Art der Haltung - ob Herde, Einzelhaltung oder im Paar - spiele hier eine entscheidende Rolle. Einzelhaltung werde besonders kritisch gesehen, so Luib. Dabei fallen die Dauer der Einzelhaltung, das Mindestplatzangebot in Zukunft und die Mindestkontaktzeit zwischen Kuh und Kalb besonders ins Gewicht. Forschungsergebnisse zeigten, dass die Pärchenhaltung gegenüber der Einzelhaltung Vorteile bringe. Auch Herdenhaltung birge Probleme: Wird die Gruppe zu groß, entstehe Stress, der das Immunsystem belasten könne. Auch könnten einzelne Tiere in der Gruppe untergehen.

Kälber sind wie Kinder

Luib zog den anschaulichen Vergleich zwischen Gruppenstall und Kindergarten. Ähnlich wie Kinder bräuchten die Tiere genügend Auslauf, auch an der frischen Luft, Spielangebote für die Sinne und einen möglichst artgerechten Bereich zum Hinlegen. Sehr junge Kälber bis zu zwei Wochen alt sollten einen weich eingestreuten Liegebereich mit Stroh haben und anschließend elastische Liegematten in den Liegebuchten.

Die praktische Seite der Kälberzucht zeigte der Vortrag von Jonathan Bürkle, Milchviehhalter aus Loßburg-Ursental zum Thema „Kälberhaltung als Erfolgsfaktor im Milchbetrieb“. Er hatte seinen Betrieb von 80 Kühen im Jahr 2013 auf 140 im Jahr 2019 erweitert. „Was macht eine Kälberzucht erfolgreich?“, fragte Bürkle. Laut dem Landwirt seien es folgende Faktoren: Eine bedarfsgerechte Fütterung der Mutterkuh bereits ab Trockenstand mit ausreichend Platz. Dazu werde zwei Wochen vor der Kalbung angefüttert. Nach der Kalbung müsse darauf geachtet werden, die durch die Geburt entstehende Immunitätslücke entsprechend mit Kolostrum, der Erstmilch, zu versorgen.

Pärchenhaltung gewinnt

Bürkle setzt bei der Kälberhaltung in den ersten vier Wochen auf Einzel- oder Pärchenhaltung. Danach gehe er mit seinem Hof in die Gruppenhaltung über. Als messbare Erfolgsfaktoren führte er eine Kälberverlustrate von unter einem Prozent innerhalb der letzten drei Jahre auf. Das Erstkalbealter sei von 29 auf 25 Monate gesunken, was er ebenfalls positiv bewertete.

Auch die Meinung der Teilnehmenden war gefragt. Um zukünftige Vortragsreihen thematisch gut planen zu können, wurden die Teilnehmer im Anschluss um ihr Feedback gebeten.