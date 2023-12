Aulendorfer Sternsinger brauchen Unterstützung

Viele Kinder träumen davon, einmal im Leben ein König zu sein oder für die Heiligen Drei Könige den Stern zu tragen. Dieser Wunsch kann für Aulendorfer Kinder in Erfüllung gehen, wenn sie an der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen, der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, als Sternsinger teilnehmen.

In prächtigen Kleidern bringen die Kinder bei Wind und Wetter als Heilige Drei Könige den Segen „C+M+B - Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Dabei sammeln sie Spenden für Hilfsprojekte, die Kindern in aller Welt zugute kommen. Das Motto der 66. Aktion lautet: „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Im Fokus steht die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur.

Kinder ab der dritten Klasse gesucht

Wie Selina Strobel vom sechsköpfigen Sternsinger-Organisationsteam der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Aulendorf der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, werden noch Kinder ab der dritten Klasse gesucht, die bei den Sternsingern mitmachen wollen. „Wir freuen uns auf alle Kinder, dabei spielt die Konfessionszugehörigkeit keine Rolle“, bekräftigte sie.

Die Begleitung der Gruppen (im Vorjahr waren 30 unterwegs) übernehmen Ministrantinnen und Ministranten der Kirchengemeinde. Ein erstes Treffen, bei dem Kinder und ihre Eltern sich informieren und kennenlernen können, findet am 9. Dezember um 10 Uhr im Gemeindehaus St. Martin in der Kolpingstraße 4 statt.

Dabei werden bereits Lieder und Texte eingeübt. Eine zweite Probe sei für den 16. Dezember geplant, fügte die Mitorganisatorin hinzu. Das Orgateam würde sich darüber hinaus sehr freuen, wenn weitere Eltern bereit wären, den Kindern an einer Teestation Gelegenheit zum Aufwärmen zu geben. Die Sternsinger starten am 26. Dezember nach der feierlichen Aussendung im Gottesdienst und sind bis 30. Dezember unterwegs.

Anmeldebögen gibt es unter www.ministranten-aulendorf.com