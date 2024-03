Eine interessante und volle Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl hat die Aulendorfer SPD am Mittwochabend bei ihrer Nominierungsversammlung aufgestellt. Es ist eine Mischung aus kommunalpolitischen Schwergewichten und Neulingen geworden. Damit ist den Sozialdemokraten bei der Wahl durchaus etwas zuzutrauen.

Ein Abend ganz in rot

Die dominante Farbe des Abends - wie könnte es für die SPD auch anders sein - war rot. Und das nicht nur, weil einige Mitglieder bewusst rote Hemden oder Pullover angezogen haben oder weil zufälligerweise Stuhlbezüge, Vorhänge und Teile der Lampenschirme in der Ritterstube im Gasthaus Rad in rot leuchteten. Sondern auch, weil etliche der circa 20 Anwesenden mit positivem Herzpochen betonten: „Ich bin von Herzen SPD.“ Ihr Herz schlägt also SPD-rot.

Damit begründeten gleich mehrere Genossen ihre Bereitschaft, sich auf die SPD-Liste für die Aulendorfer Gemeinderatswahl am 9. Juni setzen zu lassen. Und diese Liste ist mit 18 Sozialdemokraten komplett gefüllt.

Wie die kurzen Vorstellungsrunden der Kandidaten zeigte, treten für die SPD bekannte Gesichter der Kommunalpolitik, aber auch politische Novizen an. Zunächst die Erfahrenen: Da wären einerseits die amtierenden drei SPD-Stadträte Britta Wekenmann-Arnold, Sahin Gündogdu und Rainer Marquart. Letzterer blickt auf viele Jahre Gremienarbeit zurück - auch im Kreistag.

Apropos Kreistag: Gleich zwei amtierende Kreisräte finden sich auf der SPD-Liste wieder: Ernst Deuer und Korbinian Sekul. Insbesondere der 26-jährige Sekul „sorgt für frischeres, jüngeres Blut“ in Reihen der Aulendorfer SPD, wie es der Ortsvereinsvorsitzende Deuer nannte und dabei auch Richard Weickhardt im Blick hatte.

Der 26-jährige Schlosser ist einer der Debütanten: „Ich lebe schon mein ganzes Leben in Aulendorf und finde es spannend, Einblicke in die Lokalpolitik zu bekommen“. Ganz neu im politischen Geschehen dabei ist auch Klara Frei. Die 58-Jährige nannte Gesundheitsweisen, Kinderbetreuung und Schulbildung als wichtige Aufgaben. Auch Brigitte Hügler „springt ins kalte Wasser und schwimmt einfach los“, wie sie es bei ihrer Vorstellung sympathisch erklärte. Die 61-Jährige möchte sich für Jugendliche einsetzen.

Beruflich scheint die Liste der SPD weit gefächert. So finden sich Sozialpädagogen, Handwerker, Lehrer und eine Hotelfachfrau auf dem Wahlvorschlag wieder sowie engagierte Rentner. Dazu zählt beispielsweise Hermann Emele, der im Bürgermuseum Führungen gibt, Stadtseniorenratsvorsitzender Franz-Erwin-Kemper oder Bürgerbusfahrer Peter Ederer. Und bekannte Aulendorfer sind auch dabei, beispielsweise Charly Nassal.

Wertschätzende Worte für Pascal Friedrich

Ein Thema kam während der Nominierungsversammlung häufiger auf: Der überraschende Tod des langjährigen SPD-Stadtrats Pascal Friedrich vor rund fünf Jahren. Mit großer Wertschätzung und tiefer Trauer und Dankbarkeit sprachen die Sozialdemokraten über Friedrich. Der engagierte und geschätzte Stadtrat „war eine tragende Säule und hat eine große Lücke hinterlassen“, wie es Rainer Marquart formulierte. Für Friedrich rückte 2019 Britta Wekenmann-Arnold nach.

Friedrichs Fußstapfen waren riesengroß. „Man kann Pascal nicht ersetzen, das ist nun mal so“, erklärte Wekenmann-Arnold und hob das derzeitige SPD-Dreiergespann im Gemeinderat hervor, das zusammenhalte und -arbeite. „I be en Auladorfer und möchte mich für Aulendorf einsetzen“, so die 49-Jährige.

Einstimmig - bei wenigen Enthaltungen für einzelne Kandidaten - nickten die zwölf wahlberechtigten SPD-Mitglieder ihre Liste ab. Zufrieden und optimistisch gestimmt blickten die Genossen an diesem Mittwochabend dem Wahlkampf entgegen.

Das sind die Kandidaten der SPD (nach Listenplatz): Ernst Deuer, Britta Wekenmann-Arnold, Rainer Marquart, Klara Frei, Korbinian Sekul, Brigitte Hügler, Sahin Gündogdu, Stephanie Seiderer, Franz-Erwin Kemper, Katharina Osczypala, Sebastian Vosseler, Uli Nassal, Richard Weickhardt, Ursula Döbele, Peter Ederer, Hermann Emele, Jochen Gerstner, Charly Nassal.