Das Betriebsgelände Hasengärtle 52 darf erweitert werden. Dieser Beschluss flutschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung problemlos durch. Der Bebauungsplan wird aus dem bestehenden Flächennutzungsplan der Stadt Aulendorf entwickelt.

Doch bevor es zu diesem Beschluss kommen konnte, musste der sogenannte vorhabenbezogene Bebauungsplan gründlich geprüft werden. „Vorhabenbezogen“ heißt es dann, wenn ein konkretes Projekt von einem Investor realisiert werden soll.

Mehr Platz für Aluminiumschrott

Im Fall Hasengärtle 52 geht es um die Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma Burger Recycling GmbH. Die Firma betreibt dort die Annahme, Sortierung und Aufbereitung von Metallen und Schrotten. Auch alte Autos werden dort entsorgt. Um sich weiterentwickeln zu können, sei dringend eine Vergrößerung der Lagerkapazitäten nötig, heißt es in der Sitzungsvorlage. Konkret geht es vor allem um Aluminium-Trockenschrott, der gelagert und aufbereitet werden soll. Platz soll hierfür in Zukunft an der angrenzenden, geplanten Fläche sein.

Der Entwurf dieses Bebauungsplans war bereits Ende September bei einer Gemeinderatssitzung gebilligt und öffentlich ausgelegt worden. Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht wurden im Rahmen des Prozesses vorgenommen.

Hecken für Vögel

Frau Kasten des zuständigen Planungsbüros erläuterte in der Sitzung die Maßnahmen des Umweltberichts, in den Aspekte zu Boden und Artenschutz einflossen. Das Plangebiet ist aktuell noch landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche. Der Umweltbericht ermittelt die Auswirkungen der Nutzung der Fläche und zeigt Maßnahmen auf, die negative Folgen auf die Umwelt kompensieren, mindern oder vermeiden können.

So ging es zum Beispiel um die geschützte Zauneidechse. Bei baulichen Änderungen der angrenzenden Gebiete wurde diese durch Vergrämung „umgesiedelt“. Bei der Vergrämung werden Wildtiere durch bestimmte Maßnahmen dazu gebracht, ihr gewohntes Territorium zu verlassen und sich woanders anzusiedeln. Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Echsen erneut in das Gebiet eingewandert sind, verzichtet die Firma Burger darauf, den nördlichen Teil des Geländes zu überplanen. Stattdessen wird diese Fläche für Maßnahmen zum Schutz der Natur festgelegt, wie es im Umweltbericht heißt.

Diebstahlschutz nach oben begrenzt

Auch der Neuntöter, auch als Rotrückenwürger bekannte Vogel, gilt als schützenswert. Im Fall von Hasengärtle 52 soll eine Einfriedung durch eine dornige Hecke erfolgen, um diese Vogelart zu schützen.

Eine weitere bauliche Restriktion liegt in der Obergrenze der Wände, die vor Einbruch und Diebstahl schützen sollen. Diese dürfen maximal 3,50 Meter hoch sein.

Ziel der Erweiterung des Geländes soll nicht sein, die Lagerkapazitäten oder den Umsatz zu erhöhen, sondern die Lagermassen breiter aufstellen zu können, so Kasten.

Kritische Stimmen seien von der beteiligten Öffentlichkeit nicht eingegangen, so Kasten. Auch das Regierungspräsidium in Tübingen hätte keine Änderungsvorschläge geäußert.

Bürgermeister Matthias Burth stellte entsprechend den Beschlussantrag , dem einstimmig von den Rätinnen und Räten zugestimmt wurde.