In der Allewindenstraße in Aulendorf gilt nachts Tempo 30. Stadträte wünschen sich, dass das Tempo mit einem stationären Blitzer kontrolliert wird. Das gibt auch der Lärmaktionsplan der Stufe 4 wieder, der fortgeschrieben und am Montag im Gemeinderat vorgestellt wurde.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, liegt die Entscheidungshoheit jedoch nicht bei der Stadt. Die Aussichten darauf, dass tatsächlich ein stationärer Blitzer aufgestellt wird, sind gering. Das verärgerte die Räte.

Viele Fahrzeuge pro Tag auf der Straße

Für die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 285 ist die zulässige Geschwindigkeit tagsüber Tempo 50, in einem Abschnitt der Allewindenstraße (Zeppelinstraße bis Hauptstraße) gilt nachts Tempo 30.

Im Gemeinderat wurde der Lärmaktionsplan Stufe 4 vorgestellt. Ob deswegen ein stationärer Blitzer in der Allewindenstraße aufgestellt wird, ist aber eher unwahrscheinlich. (Foto: Karin Kiesel )

Eine Verkehrszählung vergangenes Jahr ergab, dass innerhalb von 24 Stunden 10.161 Fahrzeuge die Allewindenstraße befahren, der Anteil an Schwerverkehr (also Lastwagen) liegt dabei bei 6,1 Prozent, wie Uwe Frost von der Bernard Gruppe ZT GmbH den Räten erklärte. Das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung mit Hauptsitz in München war für die Untersuchungen für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans beauftragt worden.

Andere Straßen liegen unter dem kritischen Wert

In der Lärmaktionsplanung können nur Strecken mit mehr als 8200 Fahrzeugen pro Tag bewertet werden. In der Saulgauer Straße liegt die Verkehrsbelastung bei rund 3000 Fahrzeugen täglich und ist somit nicht Gegenstand der Lärmkartierung Stufe 4.

Die Schwarzhausstraße wie auch die Hasengärtlestraße liegen unter dem Schwellwert von 8200 Fahrzeugen. Die L 284 Zollenreuter Straße erreicht ebenfalls nicht diesen Belastungswert.

Und laut Ergebnissen der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg hat die L 284 in Höhe Bahnhof auch „nur“ eine Verkehrsbelastung von 4347 Fahrzeugen täglich.

Es wird zu schnell gefahren

Also wurde ausschließlich eine Bewertung der Landesstraße L 285 (Allewindenstraße) vorgenommen. Aus der Verkehrserhebung vom Juli 2023 gibt es Ergebnisse zu den am Messquerschnitt gefahrenen Geschwindigkeiten.

Die mittlere Geschwindigkeit über alle Fahrzeuge betrug 44 km/h, nachts lag die mittlere Geschwindigkeit um 42 km/h. Dies entspricht nicht dem zulässigen Tempo 30 in der Nacht, zeigt aber laut Uwe Frost im Vergleich zur 50 km/h-Regelung zumindest eine geschwindigkeitsreduzierende Wirkung.

Lärmaktionsplan sieht Blitzer vor

Für den Lärmschwerpunkt in der Allewindenstraße wurde den Räten als Maßnahme eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Abschnitt der Tempo-30-Nacht-Regelung vorgeschlagen.

Der Lärmaktionsplan Für Aulendorf ist es, ebenso wie für alle Kommunen, eine Pflichtaufgabe, den Lärmaktionsplan in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. Das ergibt sich aus der EU-Umgebungslärmrichtlinie, die über das Bundesimmissionsschutzgesetz und die Verordnung zur Lärmkartierung in nationales Recht gegossen ist. Mit der Richtlinie soll im Rahmen der Europäischen Union ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Weil sich die Berechnungsgrundlagen der EU-Umgebungslärmrichtlinie seit der letzten Fortschreibung in 2017 geändert haben, hat sich die Anzahl der lärmbetroffenen Anwohner in Aulendorf verdreifacht. Heißt: 287 Betroffene sind über den ganzen Tag mehr als 65 Dezibel und 308 Betroffene in der Nacht mit mehr als 55 Dezibel ausgeliefert. Lärmschwerpunkt ist dabei die Allewindenstraße.

Es solle Tempo 50 am Tag und Tempo 30 nachts kontrolliert werden. Auch Tempo-Anzeige-Tafeln, die ebenfalls eine Wirkung haben, seien möglich.

Darum sind die Räte verärgert

Im Verlauf der Diskussion wurde der Unmut der Räte deutlich. Pierre Groll (BUS) brachte es so auf den Punkt: „Im Lärmaktionsplan steckt das Wort Aktionsplanung drin. Doch wo ist die Aktion? Außer ein paar Tempo-30-Schilder in der Allewindenstraße aufzustellen, an die sich keiner hält, haben wir in all den Jahren nichts geschafft. Das ist verbranntes Steuergeld. Wenig Aktion für viel viel Geld“, sagte er zur Pflicht der Kommune, die Lärmaktionspläne aufzustellen.

„Wenn jetzt rauskommt, dass wir nur Tempo-Anzeigetafeln aufstellen, ist das lächerlich. Dann kann man den Plan in die Mülltonne werfen.“ Auch, dass die Hauptstraße nicht Bestandteil des Plans ist, kritisierte er.

Stadt hat selbst kaum Handlungsspielraum

Frost räumte ein: „Wenn Sie nicht der Baulastträger der Straße sind, müssen Sie kooperieren. Dass die Umsetzung oft schwierig ist, stimmt. Das beobachten wir auch in anderen Städten.“

Bürgermeister Matthias Burth versuchte deutlich zu machen, dass die Stadt bezüglich der Landesstraße kaum Handlungsspielraum habe und die Gespräche mit Landratsamt oder Regierungspräsidium Tübingen zu stationären Blitzern bisher stets unbefriedigend verliefen. „Es wird bei den Bürgern eine Erwartungshaltung generiert, aber wir sind in der Umsetzung nicht zuständig.“

Frost machte jedoch deutlich, dass Aktionspläne aufgestellt werden müssen, da sonst Strafgebühren für die Kommune drohen.

Auch die Hauptstraße ist ein Problem

Oliver Jöchle (FWV) kritisierte, dass bei Geschwindigkeitsfragen in Aulendorf grundsätzlich gar nichts erreicht werde. Auch auf der Hauptstraße passiere nichts. „Die Zustände dort sind jedem egal, auch der Verwaltung“, echauffierte er sich. „Muss erst etwas Schlimmes passieren? Was da täglich zu sehen ist, ist eine Katastrophe.“

Thema war auch der geplante Kreisverkehr an der Schwarzhauskreuzung, der im Lärmaktionsplan sogar explizit als Maßnahme zur Verbesserung aufgezählt wird. Die positiven Auswirkungen auf Lärm wurden von Burth und Frost hervorgehoben.

Frost: „Der Verkehr wird flüssiger und die Fahrzeuge müssen nicht mehr so lärmintensiv stark anfahren oder stark abbremsen.“ Generell gebe es rund um Ampelkreuzungen eine große Lärmbelastung.

Kreisverkehrsplanung dreht sich im Kreis

Bekanntlich planen Stadt und Gemeinderat seit vielen Jahren am Kreisverkehr herum, der die Ampelkreuzung auf der Landesstraße ersetzen soll. Das Verkehrsprojekt wurde schon mehrfach ausführlich im Gemeinderat debattiert und dreht seit vielen Jahren seine Dauerschleifen im Gremium. Auch hier ist die Stadt (weil Landesstraße) nicht alleine im Boot, weswegen es stetige Planungsverzögerungen gibt, hinzu kommen hohe Kostenbeteiligungen für die Stadt.

Der den Räten vorgelegte Bericht zur Lärmaktionsplanung Stufe 4 wird nun öffentlich zur Einsicht ausgelegt und den zuständigen Straßenbaulastträgern zur Anhörung ausgelegt. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu.