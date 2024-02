Fasnet und der christliche Spaß an der Freude - ein Widerspruch? Warum sollen die Menschen nicht einmal im Jahr so richtig ausgelassen und lustig sein können? Sind Freude und Humor nicht eigentlich sehr christliche Tugenden?

In der Bibel steht: „Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren“. Im Gegenteil: Wir wissen sehr genau zwischen Spaß und Freude zu unterscheiden. Der Spaß geht schnell vorüber, die Freude währt länger und reicht tiefer. Denn die Freude und die Fröhlichkeit sind für das Christentum tatsächlich etwas Zentrales.

Buntes Programm und Live-Musik

Daher wollen wir beim Pfarrgemeindeball am Montag, den 12. Februar, gemeinsam Spaß und Freude haben. Um 20 Uhr geht es in der närrisch dekorierten Stadthalle in Aulendorf los.

Wir und viele närrische Akteure, Sänger, Tänzer und Andere wollen den Besuchern ein paar heitere Stunden bereiten, gespickt mit Lustigem, weit über den Kirchturm hinaus. Anschließend spielt die Band „Die Aulendorfer„ zum Tanz auf.

Wir laden alle recht herzlich ein, ein paar fröhliche Stunden bei Musik zu verbringen.

Karten können im Vorverkauf im Katholischen Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten oder an der Abendkasse erworben werden (Erwachsene: 10,00 €; Jugendliche: 7,00€).