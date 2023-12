Aulendorfer Nahwärmenetz klappt nur mit Fördergeldern

Aufgrund der Haushaltssperre des Bundes haben viele Kommunen nun Bedenken, dass ihre Vorhaben, für die Geld aus Berlin in Aussicht gestellt wurde, entweder gar nicht oder erst sehr viel später umgesetzt werden können. Froh sind diese Städte, die bereits für ihre Projekte Bewilligungsbescheide für eine Förderung vorliegen haben. Wie sieht die Situation in Aulendorf aus?

Wie Bürgermeister Matthias Burth auf Anfrage von Schwäbische.de erklärt, blicke er recht entspannt auf einige der anstehenden Projekte, für die es Fördersummen geben soll. Die meisten Bewilligungsbescheide liegen vor, wie er erläutert. Damit meint er zum Beispiel das zugesagte Geld für den Breitbandausbau im Bereich der sogenannten „grauen Flecken“. Das sind Anschlüsse mit einer Downloadrate von 30 bis 100 MBit/s.

Schnelles Internet: Als nächstes sind die „grauen Flecken“ dran

Der Ausbau der „weißen Flecken“, also Bereiche, die unter einer Bandbreite von 30 Mbit/s im Download liegen und daher als unterversorgt gelten, läuft derzeit bereits. Hier hatte die Stadt insgesamt Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro selbst zu tragen - das sind zehn Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 25 Millionen Euro. 90 Prozent werden von Land und Bund übernommen. Bei den „grauen Flecken“ rechnet Burth mit einem Eigenanteil in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro. Die Planungen zum Ausbau laufen aktuell.

Zusätzlich hat Aulendorf auch Projekte mit KfW-Fördersummen am Laufen, wie Burth erklärt. Dazu zählt die energetische Sanierung der Schulsporthalle, der Neubau des Kindergartens „Schatzkiste“ in der Nähe des Schulzentrums und der Grundschule entlang der Schulstraße. Doch bei allen Projekten liegen der Stadt bereits die Zuschusszusagen vor.

Förderbank nimmt keine Anträge mehr an

Das ist insofern gut, weil die Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) als Konsequenz der Haushaltssperre der Bundesregierung für einige Wohn- und Bau-Förderprogramme keine Anträge mehr annimmt. Betroffen sind unter anderem die Programme „Altersgerecht Umbauen“ und das kommunale Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“.

Ein offener Antrag der Stadt betrifft jedoch das Projekt der kommunalen Wärmeplanung. Allein für die anstehende Planung rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 100.000 Euro, die Stadt erhofft sich 90.000 Euro an Fördergeldern. Ein energetisches Quartierskonzept für die Innenstadt hatte die Energieagentur Ravensburg unlängst dem Gemeinderat vorgestellt.

Ziel ist, die Gebäude so zu sanieren, dass Energieverbrauch und CO2-Ausstoß auf ein Minimum reduziert werden und die Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energiequellen entwickelt wird. Ein Ergebnis des Konzepts war unter anderem, dass mehr als 65 Prozent der Heizungsanlagen älter als 20 Jahre sind und es ein großes Solarpotenzial gibt.

Erstellung des Nahwärmenetzes wackelt

Das Quartier umfasst das Gebiet von der Kreuzung Schussenrieder Straße und Hauptstraße bis zur Poststraße und über die Allewindenstraße bis hinauf zum Breiteweg. Es wurden 900 Fragebögen verschickt, 130 wurden von Eigentümern zurückgesandt. 40 Eigentümer interessierten sich konkret für die Nahwärmeversorgung.

Wie Burth ausführte, sei die Erstellung eines Nahwärmenetzes ohne Fördergelder nicht umsetzbar. Da aber die Planungen noch mindestens ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen würden, rechne er damit, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen des Bundes bis dahin wieder entspannt haben. Fest stehe: Ein Nahwärmeanschluss müsse für Bürger interessant, sprich finanzierbar sein, sonst würde es nichts bringen, weil es bei zu hohen Preisen keine Abnehmer gebe. Ohne Förderung könne man das ganze Vorhaben also gleich ganz sein lassen, weil es wirtschaftlich dann nicht darstellbar sei, so Burths Fazit.