Schon länger wollte der BUND Aulendorf auch etwas für Kinder machen und eine feste Gruppe gründen, in der sie spielerisch die Natur rund um Aulendorf entdecken können. Bisher gab es zwar im Rahmen des Kinderferienprogramms verschiedene Angebote, aber eine regelmäßige Gruppe fehlte. Im September gelang es, die „Storchenbeobachter“ ins Leben zu rufen. Niklas Gentner, Studierender der Umweltbildung, wird ab jetzt mit Unterstützung von BUND-Mitgliedern kreativ und spielerisch mit Kindern die Natur entdecken. Diesen Samstag zieht die Gruppe wieder los.

Treffen jeden Monat

Die Gruppe richtet sich an Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, die ab jetzt einmal pro Monat, immer ein Samstag, bei verschiedenen Aktivitäten Natur greifbar gemacht bekommen. Der erste Termin im Oktober war auf jeden Fall ein Erfolg. Schritt für Schritt durften die Kinder dabei mithelfen, wie leckerer Apfelsaft gepresst wird. Mit einer alten Holzpresse verarbeiteten sie gemeinschaftlich die reifen Äpfel und durften den eigenen Saft mit nach Hause nehmen. Dabei geht es in der Gruppe vor allem um den spielerischen Umgang mit der Natur. Riechen, fühlen, schmecken und gemeinsam Erfahrungen an der frischen Luft sammeln, stehen im Vordergrund.

Beim nächsten Termin am 11. November wird Gentner mit den Kindern die Vogelwelt mit ihren Nistkästen rund um den Steegersee erkunden. Los geht es um 10 Uhr. Der Ausflug dauert bis 12.30 Uhr. Gentner ist wichtig, dass die Kinder Spaß daran entwickeln, sich in natürlichen Räumen zu bewegen.

Ihn begeistert die umweltpädagogische Arbeit mit Kindern. Er sagt: „Das gemeinsame Entdecken in der Gruppe ist für mich ein wichtiges Fundament. Wenn sie neugierig sind und die Tiere beobachten, Pflanzen inspizieren oder riechen und fühlen, was um sie herum passiert, ist das ein bedeutsamer Gewinn.“

Natur riechen, fühlen, schmecken

Die Ausflüge finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Ist das Wetter zu schlecht, weicht die Gruppe auf den Hofgartentreff aus.

Eine Anmeldung für die Naturkindergruppe ist erforderlich. Informationen und Anmeldung erfolgt über BUND-Vorsitzenden: [email protected] oder 0173/6454673.