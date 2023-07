Aulendorfer Gemeinderat segnet Bebauungsplan für PV–Park ab

Am südlichen Stadtrand soll auf einer etwa drei Hektar großen Fläche eine Photovoltaikanlage durch einen privaten Investor aufgestellt werden. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend einstimmig die Satzungsänderung entsprechend dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Bei dem 3,15 Hektar großen Gebiet handelt es sich um Ackerflächen und ein 260 Quadratmeter großes Waldstück am südlichen Stadtrand. Das Grundstück ist umgeben von weiteren Ackerflächen. Im Norden grenzt ein kleiner Wald an, im Osten befindet sich ein Gewerbegebiet.

Diese Änderung wurde vorgenommen

Nachdem der Gemeinderat im März dieses Jahres dem Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes, der an dieser Stellen nur land- und forstwirtschaftliche Flächen vorsieht, zugestimmt hatte, wurden Behörden und die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert. Es folgten unter anderem Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg und des Landratsamts Ravensburg. Aufgrund dieser Stellungnahmen wurde das Waldstück, das im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegen sollte, herausgenommen.

Das Waldstück befindet sich jetzt außerhalb der Blauleitpläne. Die Forstbehörde verlangte außerdem einen größeren Abstand der baulichen Anlagen zum Wald. Anstatt wie vorgesehen fünf Meter soll ein Mindestabstand von 30 Meter zum Wald eingehalten werden. Diese Änderung wurde von der Verwaltung ebenfalls vorgenommen.

Ansonsten habe es keine wesentlichen Einwände gegeben, so der Bericht der Verwaltung. Von der Bürgerschaft sei im Zuge der öffentlichen Auslegung keine Stellungnahme eingegangen. Auf Rückfrage aus dem Gremium erklärte Bürgermeister Matthias Burth, dass für die Anlage eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorgesehen sei. Danach soll die Anlage vollständig zurückgebaut und entsorgt werden. Die Flächen sollen dann laut planungsrechtlicher Vorschrift wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt, also landwirtschaftlich genutzt werden.

Übrigens könnte die Photovoltaikanlage in der Hasengärtlestraße rund 1500 Haushalte mit Strom versorgen.