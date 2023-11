„Jeder kann mit einer Kleinigkeit etwas bewirken. Die Päckchen kommen bei den Menschen in unserer Stadt an und so verbindet die Aktion uns miteinander“, so Silvia Kellinger und Christiane Pickel-Pepe vom Aktionskreis HGV (Handels-und Gewerbeverein). Sie organisieren die Aktion „Aulendorfer für Aulendorfer“ seit vielen Jahren und freuen sich immer wieder über die große Spendenbereitschaft der Menschen. Im Organisationsteam sind auch das Ehepaar Näßler und Diakon Willy Schillinger. Langjährige Erfahrung, Feingefühl und sehr viel ehrenamtliches Engagement machen den Erfolg der Aulendorfer Spendenaktion aus.

Haltbare Lebensmittel erwünscht

Jeder kann mitmachen. Die Aktion läuft von Montag, den 27. November bis Samstag, den 2. Dezember. Haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel werden in Taschen oder Kartons gepackt und beim Schuhhaus Weber-Henkel, Frischemarkt Raisch, Modehaus Scheffold oder bei Hirschmann & Kern abgegeben. Auch Schulen und Kindergärten beteiligen sich an der Initiative. Wichtig ist den Organisatoren, dass bei dieser Spendenaktion keine Kleidung oder Spielsachen verteilt werden. Wünschenswert wäre es, wenn die gespendeten Lebensmittel ein noch möglichst langes Haltbarkeitsdatum aufweisen würden. Alles ist willkommen, von Mehl, Nudeln, Reis, über Seifen, Shampoo und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Trotzdem ist es gerade vor Weihnachten schön, wenn auch Kaffee, Tee oder Schokolade mit im Spendenpäckchen sind.

„In unseren Zeiten mit hoher Inflation brauchen viele auch Geldunterstützung von uns“, so der Diakon. Daher seien Geldspenden in diesem Jahr sehr willkommen. Die Beträge können entweder bei der Kirchengemeinde Aulendorf direkt in bar abgegeben werden oder auf das Konto der Caritas Aulendorf überwiesen werden. „So können wir auch in akuten Notfällen einen Beitrag für gesundheitliche Dinge, wie eine dringend notwendige neue Brille, leisten“, erklärt er. Schillinger betont, dass bei Bedarf gerne Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Geldspenden ermöglichen Soforthilfe

Wer das Organisationsteam bei der Arbeit erlebt, spürt, dass es allen um gelebte Solidarität geht. Das Ehepaar Näßler ist geübt im Sortieren der Waren und im Packen für die Empfänger. „Mittlerweile weiß ich schon, wer keinen Kaffee mag und lieber Tee trinkt“, meint Christa Näßler mit einem sympathischen Lächeln. Gleichzeitig ist es dem Aktionskreis wichtig zu erfahren, wer in Aulendorf neuer Empfänger eines Geschenk-Pakets sein könnte. Die Initiatoren der Spendenaktion versichern, dass die Übergabe der Päckchen immer behutsam und respektvoll ist. Anonymität und die Wahrung der Würde des Menschen sind für sie ein Muss im Umsetzen der Aktion.

„Man darf sich trauen, an uns heranzutreten und um Hilfe zu bitten“, fordern Silvia Kellinger und Christiane Pickel-Pepe die Aulendorfer auf. Und allen, die gerne eine Spende abgeben, versichern sie, dass die Hilfe garantiert bei Aulendorfer Mitbürgerinnen und Mitbürgern ankommt ‐ zu 100 Prozent.