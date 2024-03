50 Kilometer in 12 Stunden: Das hat Norbert Dittrich von der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf in Dresden beim Megalauf 50/12 geschafft.

Mehr als 2700 Teilnehmer hatten sich für die Extremwanderung angemeldet. Sie alle wollten die Strecke von 50 Kilometern mit zirka 600 Höhenmetern in zwölf Stunden marschieren. Der Aulendorfer Feuerwehrler hat das gemeistert und eine Aktion für den guten Zweck daraus gemacht - das eingenommene Geld spendet er für krebskranke Kinder.

Eigentlich wollte Norbert Dittrich einen Treppenlauf in einem Hotel in Ulm absolvieren. Bei der relativ neuen Sportart „Treppenlauf“ kämpfen Athletinnen und Athleten Stufe für Stufe meist für einen guten Zweck oder zum Beweis ihrer Fitness.

Training in voller Montur auf dem Huberbuckel

Der Schanzenlauf Oberstdorf dürfte in Süddeutschland sicherlich der spektakulärste Treppenlauf sein. Hier gilt es, in voller Feuerwehrmontur einschließlich Atemschutz auf der Skisprungschanze 1000 Stufen und 162 schwindelerregende Höhenmeter zu überwinden. Im Jahr 2023 hatte Dittrich diesen Superlauf erfolgreich bewältigt.

Sein Trainingsgelände für solche Aktionen ist Aulendorfs Huberbuckel, den er in voller Feuerwehrmontur inklusive Atemschutzausrüstung 45 Minuten lang auf- und abläuft.

In Ulm wären insgesamt knapp 10.000 Treppenstufen mit je vier Runden à 311 Stufen und insgesamt 8 Stunden in voller Montur zu absolvieren gewesen. Dafür hatte Dittrich in seinem privaten Umfeld zahlreiche Sponsoren gewinnen können, die ihm eine Runde für 15 Euro „abgekauft“ hatten.

Eine schöne Summe eingenommen

2000 Euro kamen so zusammen, die der dreifache Familienvater dem Förderkreis für tumor- und krebskranke Kinder Ulm spendet. „Als Vater eines Sohnes, der schon oft operiert werden musste, weiß ich, wie wichtig solche Anlaufstellen sind“, erklärt er.

Das Bild zeigt (von links): Johannes Bürkle, Thorsten Walter, Norbert Dittrich und Matthias Richter bei der Scheckübergabe vor dem Feuerwehrgerätehaus in Aulendorf. (Foto: Claudia Buchmüller )

Leider setzte ihn ein Infekt außer Gefecht, so dass er in Ulm nicht antreten konnte. Stattdessen startete der gebürtige Dresdener eine Woche später beim 50/12-Megamarsch in seiner Heimatstadt.

Sein 19-jähriger Sohn Denny, ebenfalls bei der Feuerwehr Aulendorf, sowie die Feuerwehrkollegen Matthias Richter und Mirko Berthold begleiteten den Initiator der Spendenaktion zumindest teilweise auf dem Marsch.

Freude beim Förderverein für krebskranke Kinder

Zur Scheckübergabe war Thorsten Walter, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm, gerne ins Feuerwehrhaus nach Aulendorf gekommen. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass jemand der bereits ehrenamtlich bei der Feuerwehr ist, sich darüber hinaus für kranke Kinder und deren Familien einsetzt“, bedankte er sich herzlich.

Auch der stellvertretende Feuerwehrkommandant Johannes Bürkle lobte bei der Scheckübergabe den Einsatz von Oberbrandmeister Norbert Dittrich.