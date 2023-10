Aulendorfer Feuerwehr hält Hauptübung ab

Wer sich schon immer mal gefragt hat, was eigentlich im Hintergrund passiert, wenn es brennt und wenn Leute die 112 wählen und wie die Feuerwehr dann vorgeht, kann am Samstag, 7. Oktober, ab 14 Uhr die Antworten darauf finden. Dann hält die Feuerwehr Aulendorf ihre Hauptübung ab, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. Die Übung findet in diesem Jahr statt im Herzen von Aulendorf, im Reithof und bei der Schlossbrauerei Schalander.

Die Jugendfeuerwehr wird Ihr Können mit einem Löschangriff unter Beweis stellen. Im Anschluss sind die „Großen“ an der Reihe. Im Anschluss der Übung gibt es für alle anwesenden „kleinen“ Zuschauer Brezeln gratis.