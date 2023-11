Die Aulendorfer Band Cúl na mara ist für die Deutschen Rock- und Pop-Preise in acht Kategorien nominiert worden. Das teilt die Band in einem Presseschreiben mit. Die erste Reaktion beim Öffnen des Kuverts von den Veranstaltern des Preises beschreibt Songwriter und Gitarrist Martin J. Waibel laut Mitteilung als „fassungslos und zugleich unbeschreibliche Glücksgefühle“. Die Band hat sich mit ihrer neuen CD „Best of times ‐ Worst of times“ im Sommer beworben.

Die Gruppe ist nach eigenen Angaben somit in der Endausscheidung für die Plätze 1 bis 3 in folgende Kategorien gekommen: Beste Crossoverband, Bestes Weltmusikalbum, Beste Folkrockband, Bester Folkrocksong, Bestes Folkrockalbum, Bestes CD-Album des Jahres (englischsprachig), Bester Song des Jahres (englischsprachig) und Bester Schlagzeuger.

Im Genre Genres „Celtic-Rock“ angetreten

In den nächsten Tagen werden laut Band noch die Nominierungen für die Live-Ausspielungen bekanntgegeben. Cúl na mara sind hier aufgrund ihres Genres „Celtic-Rock“ nur in der Kategorie „Alternativ“ angetreten.

Die Gruppe Cul na Mara besteht aus den Bandmitgliedern Sonja Bumiller am Bass, Gesang und Akkordeon, Tobias Allgaier an den Drums, Eckard Lehmann an Uilleannpipe, diverse Flöten, Highlandpipe, Gesang sowie Martin J. Waibel an Bouzouki, Gitarren, Mandoline und Gesang.

Preise werden zum 41. Mal vergeben

Hintergrund: In 2023 werden zum 41. Mal zahlreiche „Deutsche Rock & Pop Preise“ der verschiedensten musikalischen Bereiche an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nachwuchseinzelkünstler sowie durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzelkünstler verliehen. So sollen nach Angaben der Veranstalter auch in diesem Jahr Künstler unterschiedlicher Musikstile wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy, Alternative, Weltmusik, Reggae oder Funk & Soul geehrt werden. Einziges Kriterium sei dabei der künstlerische Anspruch.

Die Preise gelten als die renommiertesten Preise zur Förderung des deutschen Rock- und Pop-Nachwuchses. Einigen Künstlerin wie beispielsweise Pur, Juli, Yvonne Catterfeld oder Mundstuhl war es ein Sprungbrett und sie starteten nach der Teilnahme an dem Wettbewerb ihre bundesweite Karriere.

Die Verleihung der 41. Deutschen Rock- und Pop-Preise findet am 16. Dezember im Kongresszentrum Siegerlandhalle in Siegen statt. Weitere Infos zur Band: www.culnamara.com