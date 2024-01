Aulendorf setzt ein Zeichen für Demokratie

Die Stadt Aulendorf setzt angesichts der aktuellen politischen Debatten ein Zeichen für Demokratie und hisst daher bis Ende Februar die Fahne „Demokratie leben!“ vor dem Schloss. Das teilte Bürgermeister Matthias Burth mit.

„Wir sagen Ja zur Demokratie und einem friedlichen Miteinander“, lautet das zentrale Statement von Burth, das die Stadt veröffentlicht hat.

Bestürzung über Pläne zu Remigration

Burth weiter: „Mit Bestürzung haben wir alle den kürzlich enthüllten Bericht des Recherchezentrums correctiv.org wahrgenommen: Personen aus verschiedenen Bereichen der Politik und Gesellschaft nahmen gemeinsam mit bekennenden Rechtsextremen an einem geheimen Treffen teil. Ziel der Veranstaltung war es, sich über die Remigration von Schutzsuchenden, aber auch bereits deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern auszutauschen, die in ihren Augen aufgrund ihrer Ethnizität, Herkunft und Religion als nicht ,deutsch genug’ befunden werden“, so der Bürgermeister.

Die Aushebelung von Grundgesetzen werde für diesen Prozess als notwendig angesehen, demokratische Prozesse sollen unterwandert oder gar abgeschafft werden, macht Burth weiterhin deutlich.

Einsatz für Demokratie und gegen rassistische Gesinnungen

Wie der Bürgermeister in seinem Statement weiterhin schreibt, seien Gelder bei diesem Treffen gesammelt worden, um gezielt mit Hilfe der Sozialen Medien und entsprechenden Influencern Propaganda für diese Zwecke zu betreiben und die Bürgerinnen und Bürger zu manipulieren.

Wir als Kommune sehen uns angesichts dieser offensichtlichen Bedrohung unseres Grundgesetzes in der Pflicht, uns an dieser Stelle für Demokratie und gegen rechtsextreme, rassistische und demokratiefeindliche Gesinnungen zu positionieren. Matthias Burth

Seit jeher sei Aulendorf auch aufgrund seiner Bedeutung als Bahnknotenpunkt von Vielfalt geprägt. „Eine multikulturelle Gesellschaft lebt, entwickelt sich und wächst nur zusammen, wenn wir uns einander mit Respekt und im Dialog begegnen“, so Burth weiter.

Als Zeichen, dass die Stadt Aulendorf für Demokratie und ein friedliches Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger stehe, werde bis zum 27. Februar, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, die Fahne von „Demokratie leben!“ vor dem Rathaus gehisst.