Im Sommer wurde der Beschluss im Kabinett auf den Weg gebracht: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Für Städte und Gemeinden bedeutet dies, je nach Einwohnerzahl, kommunale Wärmepläne ab Januar 2024 auf den Weg bringen zu müssen. Dabei gilt, je größer die Stadt, desto schneller muss der Plan vorliegen.

Aulendorf zählt mit weniger als 100.000 Einwohnern zu den Gemeinden, die erst bis Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung vorlegen müssen. Die Stadt will aber jetzt schon den Wärmeplan in Angriff nehmen ‐ freiwillig. Die oberschwäbische Stadt klimaneutral zu machen, ist ein Grund. Die Motivation für den zügigen Schritt hat aber auch andere Ursachen.

Wenn Bund und Länder nicht im gleichen Rhythmus arbeiten, kann es für die Städte und Gemeinden verwirrend werden. Beim Thema Wärmeplanung trifft dies zu. Einige Bundesländer waren schneller als der Bund. Auch Baden-Württemberg hatte die Wärmeplanung für Städte noch vor dem Bundesbeschluss zur Pflicht gemacht. So müssen große Kreisstädte in Baden-Württemberg bis Ende 2023 einen Wärmeplan vorlegen. Für kleine Städte wie Aulendorf galt auf Landesebene bisher keine Pflicht.

Zeitpläne variieren je nach Stadtgröße

Jetzt zieht der Bund mit dem Wärmeplanungsgesetz nach. Voraussichtlich ab Januar 2024 ist die Erstellung eines Wärmeplans für alle Pflicht ‐ lediglich die Fristen variieren. Je nach Größe der Stadt oder Gemeinde ist der Zeitplan enger oder großzügiger gestrickt. Bürgermeister Matthias Burth bestätigt, dass die verschiedenen Zeitrahmen von Bund und Ländern verwirren können. Man wisse nicht, wonach man sich richten müsse ‐ nach den Vorgaben des Landes oder des Bundes.

Die Aulendorfer Gemeinderäte beschlossen in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig, jetzt schon die Wärmeplanung anzugehen. Dies lohnt sich, denn bis Ende 2023 bezuschussen Bund und Land das Vorhaben noch großzügig. Wer den Antrag bis Ende des Jahres abgibt, hat Chancen auf 90 Prozent Zuschuss durch den Bund. Das Land finanziert bis zu 80 Prozent. Ab 2024 sinkt die mögliche Finanzierungsspritze durch den Bund auf 60 Prozent.

Aulendorf hofft auf Fördergelder

Der Förderantrag beim Bund wurde von der Stadt bereits eingereicht. Man hoffe auf einen positiven Bescheid, so Burth. Erst dann werde man Angebote einholen. Die Erstellung des Wärmeplans gliedert sich in verschiedene Phasen.

Zunächst steht eine Bestandsanalyse an. Es wird geklärt, wie hoch der Verbrauch und der Bedarf der Gebäude in der Summe für die Gemeinde ist. Auch Bauweisen und Gebäudetypen fließen in die Analyse ein. Im nächsten Schritt wird geschaut, wo Potenzial zum Einsparen liegt. Wo kann Energie für Warmwasser, Wärme zum Heizen der Räume gespart werden, wo wird bereits erneuerbare Energie gewonnen? Im Anschluss soll ein Szenario entwickelt werden, wie der Wärmebedarf in Zukunft klimaneutral gedeckt werden kann.

Man rechne mit 100.000 Euro für die Erstellung des Plans, so Burth. Würde dieser vom Bund zu 90 Prozent bezuschusst, kämen 10.000 Euro Eigenanteil auf die Stadt Aulendorf zu.

Die Weichen für eine nachhaltige Wärmeplanung wurden bei der Abstimmung gestellt. Vorausgesetzt, die Zuschüsse werden bewilligt.