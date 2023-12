Es ging um Geld bei der Gemeinderatssitzung in Aulendorf. Um viel Geld. Wie ernst Bürgermeister Matthias Burth die Einbringung des Haushalts war, wurde wie jedes Jahr deutlich, als er eine Rede an die Rätinnen und Räte im Saal hielt. Dabei spannte er den großen Bogen von der Bundespolitik hin zu den Wünschen und Befindlichkeiten der Aulendorfer Bürger.

„Meine Damen und Herren“, begann er ernsthaft. „Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist spürbar angeschlagen.“ Die Bundespolitik tue seiner Meinung nach alles, um diesem Eindruck gerecht zu werden. Deutliche Worte.

Der Haushalt der Stadt und die Finanzplanung ab 2024 für die kommenden Jahre beschrieb er sachlich, aber optimistisch. Die Stadt habe erfreulich gut gewirtschaftet.

Gute Liquidität

Kämmerin Silke Johler fasste die zusammengestellten Zahlen kompakt zusammen. Als positives Symbolbild wurde der Steeger See per Beamer an die Wand im Ratssaal geworfen, da Aulendorf im nächsten Jahr 100 Jahre Steeger See feiert.

Für den Zeitraum 2024 bis 2027 seien rund 74,6 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen (Vergleich 2023 bis 2026: 86 Millionen Euro). Dabei gehe ein Großteil in die Bildung und Kinderbetreuung.

Eine Kreditaufnahme für 2024 sei voraussichtlich nicht erforderlich, denn in der Stadtkasse herrsche eine gute Liquidität, die allerdings aufgrund großer Investitionen bis 2026 aufgebraucht sein werde. Ohne Zuschüsse rechne man 2026 mit einer Kreditaufnahme von 1,5 Millionen und im Jahr 2027 mit einer Million Euro. Diese seien notwendig, um die Mindestliquidität beibehalten zu können.

Die wichtigsten Investitionen fließen in die Erweiterung der Grundschule (knapp sechs Millionen Euro), den Neubau des Kindergartens (rund zwei Millionen Euro), die Breitbandversorgung (knapp 13 Millionen Euro) und den Neubau eines Schlammfaulbehälters für die Abwasserreinigung (eine Million Euro).

Investition in Bildung

Wie schon im Vorjahr macht die Erweiterung der Grundschule mit sechs Millionen Euro den größten Batzen aus. Durch den vom Bund beschlossenen Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung und weniger Schließzeiten im Jahr entstünden höhere Kosten. Räumlich sei man dem gewachsen, so Burth, aber die Finanzierung habe die Stadt selbst zu tragen und auch wie es personell zu stemmen sei, wisse heute noch niemand.

Gute Neuigkeiten hatte Burth beim Thema Breitband. Den Ausbau habe die Stadt selbst in die Hand genommen und man sei gut im Zeitplan. Die sogenannten weißen Flecken, die vor allem ländliche Gebiete betrifft - hier gilt eine geringere Downloadgeschwindigkeit als 30 Mbit pro Sekunde - ,sei von Bund und Land zu 90 Prozent gefördert worden. Die grauen Flecken hingegen, hier gelten weniger als 100 Mbit und mehr als 30 Mbit pro Sekunde, kosten die Stadt rund 350.000 Euro Eigeninvestition. Insgesamt plant Aulendorf 2024 fast 13 Millionen Euro hierfür ein.

Burth hob die leicht gesunkenen Energiepreise und Inflation hervor - vieles bleibe aber auf einem hohen Niveau. Eine Umschuldung sei nicht vorgesehen.

Trotz guter Wirtschaft weiterhin Schulden

Bei der Gewerbesteuer rechne man für 2024 mit Einnahmen von knapp 8,5 Millionen Euro, etwas höher als im Vorjahr mit sieben Millionen Euro. Die Stadt plane nicht mit einer Senkung der Grundsteuer B, die für alle bebauten und unbebauten Grundstücke für Privatpersonen, zum Beispiel Reihen- oder Einfamilienhäuser, aber auch Miet- und Geschäftshäuser, gelte.

Trotz guten Wirtschaftens belaufen sich die Schulden der Stadt zum Jahresende 2024 auf 18,3 Millionen Euro. Die Sondertilgung werde auch weiterhin getätigt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt sei mit rund einer Million Euro deutlich positiv.