Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie möchten ein paar schwere Kisten in Ihre Wohnung bringen und haben keinen Aufzug. Wenn Sie aufmerksame Nachbarn haben, die sich täglich nach Ihnen erkundigen, ist Hilfe vielleicht schnell am Start. Häufiger jedoch ist das nicht der Fall. Wie wäre es, wenn es in Aulendorf bald eine Plattform gäbe, bei der Sie fix „Brauche Hilfe bei zwei Kartons tragen“ eintragen und sich ein netter Mitmensch bei Ihnen meldet? Oder Sie konkrete Ansprechpartner haben, die Ihnen helfen, im Alltag besser zurecht zu kommen. Unrealistisch?

Nein, denn in Aulendorf wird bereits seit Längerem am Konzept einer solidarischen Gemeinde geschmiedet. Das Eisen ist heiß und wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung weiter geformt. Am 18. Dezember um 19 Uhr soll die Gründungsversammlung im Musiksaal der Schule am Schlosspark stattfinden. Die Organisatoren entschieden sich für die Form „Verein“, da es viele Freiheiten bei der Ideenentwicklung und praktischen Umsetzung bedeutet.

Aulendorf ist relativ „jung“

Das Prinzip der Solidarischen Gemeinde existiert bereits im Landkreis. Jetzt wurde Aulendorf zusammen mit sechs anderen Kommunen ausgewählt, um Teil dieses Projekts zu werden. Vor allem ländliche Kommunen sollten unterstützt werden. Das Ganze wird organisiert vom Dekanat Allgäu Oberschwaben, die Caritas begleitet es professionell.

Aulendorf gehört zu den alterstechnisch jüngeren Gemeinden. Noch. „In zehn Jahren ist jeder Dritte über 60“, so Josef Bühler, der Teil der Gründergruppe ist. Mit 60 sei man zwar schon etwas älter, aber noch voll tatkräftig, so der Aulendorfer, der selbst zu dieser Altersgruppe zählt. Ein großes Potenzial. Diese Menschen möchte man vor allem ansprechen.

Ein Netzwerk, das auf die Mitarbeit von Ehrenamtlichen baut, braucht gerade die Zustimmung und Motivation der Bürger. Deshalb wurde im Vorfeld nicht ohne die Aulendorfer geplant. In akribischen Interviews und professionell begleiteten Fragerunden filterte die Gruppe heraus, was die Aulendorfer sich am meisten wünschen. Heraus kam: Geselligkeit. Mit dem Bürgercafé beweisen die Aulendorfer bereits, wie gut das klappen kann.

Beweglich bleiben

Gleichzeitig war das Schlagwort „gesund älter werden“ vielen wichtig. Wie kann das gehen? Beweglich bleiben, in jeglicher Hinsicht - geistig, sozial aber auch körperlich - sei hierfür wichtig. Und als dritte Säule soll die Idee der Besuchsdienste ausgebaut werden. Auch hier sei viel Spielraum vorhanden. Wichtig ist allen, dass sich bereits bestehende Angebote nicht doppeln sollen, sondern die bereits existierenden ehrenamtlichen Organisationen besser vernetzt, gebündelt und attraktiver werden.

Damit das Konzept gut koordiniert wird, soll eine hauptamtliche Stelle eingerichtet werden. Diese fungiert als Ansprechperson und „Kümmerer“. Bürgermeister Matthias Burth betont: „Es ist kein Verein der Stadt Aulendorf, sondern ein Verein in der Stadt.“ Unabhängig und selbstbestimmt.

Unabhängig und selbstbestimmt

Ein Schwerpunkt der gelebten Solidarität soll das gesunde Altern in Aulendorf sein. Die Gründer betonen aber, man wolle auch andere Themen angehen. „Es soll leben“, so Bühler.

Die Motivation und das Know-how sind vorhanden. Auch aus bereits gemachten Erfahrungen könne man für Aulendorf schöpfen, so Maren Dronia, Leiterin des Caritas Dienstes Solidarität im Alter. Die solidarische Gemeinde in Gaisbeuren-Reute gehe mit gutem Beispiel voran. Auch ins Ausland gibt es gute Kontakte zu bestehenden Netzwerken mit ähnlichen Konzepten.

Jetzt heißt es nur noch: Absegnen und und loslegen. Und viele begeisterte Mitdenker und Helfende gewinnen.

Wer Fragen hat oder sich engagieren möchte: Ansprechpartnerin ist Cornelia Glaser, Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte,