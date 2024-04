Aulendorf feiert die Auferstehung Jesu

Die Kirche St. Martin in Aulendorf war voll besetzt, als Pfarrer Anantham Antony am Abend des Karsamstags die Osternachtsfeier zelebrierte. Auch viele Erstkommunionkinder nahmen an dem zweistündigen Gottesdienst teil. Antony widmete ihnen besondere Aufmerksamkeit, mit bevorzugten Plätzen am Osterfeuer und der gemeinsamen Suche nach dem leeren Grab im Kirchenraum.

Biblisch gesehen gipfelte im leeren Grab ein Gefühl der Verlassenheit und Verwirrung, das sich während der Karwoche aufgebaut hatte. Doch Antony ruft dem laut entgegen „Jesus ist von den Toten auferstanden. Halleluja!“. Zuvor zog Antony mit der brennenden Osterkerze in die dunkle Kirche hinein. Ministranten verteilten das Licht an die Gläubigen während der Ruf „Lumen Christi“ gesungen wurde. Mit der Feier der Osternacht feiern Christen die Auferstehung von Jesu. Ostern ist das wichtigste aller christlichen Feste.