Die Stadt ist dem Prinzip geselliges, gesundes und sorgendes Aulendorf wieder ein Stück näher gekommen. Die Mitglieder haben in der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig der kommunalen Finanzierung des Förderantrags der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Rahmen des Projekts „Solidarische Gemeinde Aulendorf“ zugestimmt.

Somit kann eine Teilzeitstelle, die als „Kümmerer“ und Ansprechperson fungieren soll, geschaffen werden. Die Stelle ist ab Frühjahr 2024 und zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren angedacht. Die Stiftung Deutsches Hilfswerk wird den Betrag hauptsächlich finanzieren, ein kommunaler Zuschuss durch die Stadt Aulendorf muss aber geleistet werden.

Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich für den gesamten Zeitraum auf 40.500 Euro, der jährliche Anteil beträgt 13.500 Euro. Die Mittel werden im Haushaltsplan 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt.

Bürgermeister Matthias Burth betonte in der Sitzung noch einmal die Vorteile, eine solidarische Gemeinde aufzubauen und nannte als positives Beispiel Gaisbeuren-Reute, wo es bereits gut laufe. „Es ist beeindruckend, was die Beteiligten dort auf die Beine stellen“, so Burth. Auch Ratsmitglied Jochen Haas (CDU) bekräftigte, dass es bei einer ständig älter werdenden Bevölkerung eine tolle Sache sei. „Wir tun gut daran, wenn wir zustimmen.“

Das sahen die anderen Ratsmitglieder genauso. Der städtische Zuschuss wurde einstimmig beschlossen.