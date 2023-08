Aulendorf

Auf Parkplatz Mini angefahren und das Weite gesucht

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Fahrzeuglenker laut Polizei am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr an einem Mini hinterlassen hat, der auf einem Parkplatz in der Parkstraße abgestellt war.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 15:46 Von: sz