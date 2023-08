Auf die Plätze, fertig, los: Neuer Termin für Seifenkistenrennen

Eigentlich wollte die Stadt am 15. Oktober zeitgleich mit dem verkaufsoffenen Sonntag wieder einmal ein Seifenkistenrennen veranstalten. Allerdings sind zu wenig Anmeldungen eingegangen — das Rennen findet demnach nicht statt, wie die Verwaltung unlängst auf SZ–Anfrage erläuterte. Allerdings gibt es bereits einen neuen Termin für einen nächsten Versuch.

Der Wunsch nach einem erneuten Seifenkistenrennen war aus der Bürgerschaft vielfach an die Stadt und den Handels– und Gewerbeverein heran getragen worden, wie die Stadt im Frühjahr bekannt machte. Diesem Wunsch sollte entsprochen werden, sofern sich genug Teilnehmer finden. Die Bürger wurden aufgerufen kreativ zu sein und eigene Seifenkisten zu bauen.

Nicht genug Teilnehmer

Damit rechtzeitig klar ist, ob ausreichend Teilnehmer mitmachen, hatte die Stadt absichtlich einen recht frühzeitigen Anmeldeschluss Mitte Juli genannt. Das sollte auch die weitere Planung erleichtern und sicherstellen, dass diejenigen, die gerne teilnehmen möchten, nicht umsonst eine Seifenkiste bauen — falls das Rennen aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl doch nicht zustande kommt.

Wie Julia Blonner von der Stadt zuletzt auf Anfrage berichtete, ist dieser Fall nun eingetreten. Es seien zu wenig Anmeldungen eingegangen, so dass das Rennen am 15. Oktober abgesagt sei.

Wir haben jedoch einen neuen Termin beschlossen, den 2. Juni 2024, teilte Blonner mit.

Anmeldungen können E–Mail an [email protected] gesendet werden.

Kreativ? Schwäbische.de sucht Seifenkistenbauer

Schwäbische.de hatte Seifenkistenfans bereits dazu aufgerufen, sich bei der Redaktion zu melden — um den Tüftlern beim Bau der Fahrzeuge über die Schulter schauen zu dürfen. Auch wenn das Rennen verschoben wurde, so gibt es vielleicht schon das ein oder andere kreative Projekt. Daher gilt der Aufruf weiterhin: Gruppen, Vereine oder Einzelpersonen, die Interesse haben, ihr Seifenkisten–Projekt zu präsentieren und sich für ein Rennen aussprechen, können sich gerne per E–Mail an die Redaktion wenden: [email protected].

Übrigens: Tipps und Anregungen zum Bau eines eigenen Gefährts oder Hinweise zum richtigen Fahren einer Seifenkiste gibt es beispielsweise auf die Homepage des Seifenkistenverbandes Baden–Württemberg (www.seifenkistenverband–bw.de)