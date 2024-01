Auch in Aulendorf viele Kirchenaustritte

Die Zahl der Kirchenaustritte in Aulendorf ist in den vergangenen Jahren stark steigend. Das ist nicht verwunderlich, ist es doch ein bundesweiter Trend, dass immer mehr Menschen den christlichen Kirchen den Rücken kehren. Die reinen Zahlen, die das Standesamt auf Anfrage von „schwäbische.de“ mitteilte, lassen aufhorchen.

Negativrekord in 2022

Waren es im Jahr 2017 noch 39 Kirchenaustritte (katholisch und evangelisch), sind es in 2023 mit 112 fast dreimal so viel gewesen. Betrachtet man die Jahre dazwischen, ergibt sich folgendes Bild: 2018 waren es bereits 64, 2019 mit 74 nur unwesentlich mehr, 2020 mit 54 Austritten wieder etwas weniger und 2021 mit 89 abermals eine recht hohe Zahl. Der bisherige Höhepunkt lag im Jahr 2022 bei insgesamt 169 Austritten.

Empfohlene Artikel Gegen den Trend Evangelische Gemeinde in Bad Wurzach ist gewachsen q Bad Wurzach

Für die ersten beiden Januarwochen 2024 ergibt sich folgendes Bild: Zwischen 2. und 11. Januar sind vier Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten und drei aus der evangelischen. Es hält sich also ungefähr die Waage zwischen beiden Konfessionen.

Viele Christen wenden sich ab

Besonders das Jahr 2022 galt deutschlandweit als das Jahr mit Rekordzahlen an Austritten, was sich auch an den Aulendorfer Zahlen ablesen lässt. Bundesweit gehörten 2022 noch knapp 20,9 Millionen Menschen der katholischen Kirche an, das entspricht 24,8 Prozent der Bevölkerung. In Baden-Württemberg lebten laut katholischer Bischofskonferenz im Jahr 2022 etwas mehr als 3,3 Millionen Katholiken, also rund 29 Prozent der Bevölkerung.

Empfohlene Artikel Religion Zahl der Kirchenaustritte weiter hoch q München

Doch nicht nur die katholische Kirche hat mit einer Austrittswelle zu kämpfen, auch die evangelische Kirche hatte 2022 bundesweit 380.000 Mitglieder verloren, mehr als je zuvor. Aus der evangelischen Landeskirche in Baden sind rund 22.150 Mitglieder ausgetreten und die evangelische Landeskirche Württemberg hatte 32.800 Mitglieder verloren. Insgesamt gehörten der evangelischen Kirche in Baden-Württemberg in 2022 noch rund 2,8 Millionen Menschen an.

Auch 2023 waren die Zahlen abermals hoch, allerdings wurde der Negativrekord von 2022 nicht übertroffen, was sich ebenfalls auch so in Aulendorf widerspiegelt.