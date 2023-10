Der CDU-Stadtverband Aulendorf hat den christdemokratischen Bundestagsabgeordneten Axel Müller, der auch im Ravensburger Kreistag sitzt, zum Thema „Wie steht es um die medizinische Versorgung im Kreis Ravensburg?“ eingeladen. In kleiner Runde mit hochkarätigen Gästen kam es zu spannenden Diskussionen über die momentane Lage im Landkreis Ravensburg, die viele Menschen umtreibt. Das Fazit sieht ernüchternd bis erschreckend aus.

Bevor es in die Diskussions- und Fragerunde ging, stellte Axel Müller seine Arbeit im Gesundheitsausschuss des Bundestages vor und damit auch Zahlen und Fakten. Erschreckend stellte sich ein Blick auf die kommenden Jahre dar angesichts der Tatsache, dass derzeit 25 Prozent der niedergelassenen Ärzte über 65 Jahre alt sind und 40 Prozent über 60 Jahre.

Es braucht dringend neue Hausärzte

Das bedeutet: In den kommenden Jahren braucht der Landkreis mindestens 80 neue Hausärzte, zumal es eine wachsende ältere Bevölkerung gibt. Was die Ärztedichte angeht, so sehe die Situation im Schussental noch ganz gut, aber im nördlichen Landkreis wesentlich schlechter aus.

Als die Sprache auf die stationäre Versorgung kam, zeigt sich der Wegfall des Krankenhauses Bad Waldsee doch sehr deutlich. Hier erläuterte Müller, dass man einfach zu spät angefangen habe, sich mit dem angedachten Gesundheitszentrum ‐ sprich einer Nachfolgelösung ‐ auseinanderzusetzen.

Auch die Absage vom Kreis bezüglich eines finanziellen Zuschusses sei unglücklich, zumal Müller sich überzeugt zeigte, dass dies der Kommunalpolitik noch auf die Füße fallen werde. Die Menschen würden kommen und fragen: „Wo ist mein Anspruch auf Grundversorgung, warum wird dem nicht Genüge geleistet?“

Langjähriger Chefarzt berichtet

Auch der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin am ehemaligen Waldseer Krankenhaus, Dr. Thomas Sapper, war in der Gesprächsrunde dabei und legte seine Sicht der Lage dar. Er hielte es für wichtig, nicht mehr mit der Vergangenheit zu hadern, sondern schnell nach Lösungen zu suchen.

Er sei dankbar, dass Müller zugab, man hätte früher nachdenken müssen. Waldsee habe ein super funktionierendes Netzwerk gehabt und man sei mit der Endoprothetik sehr gut aufgestellt gewesen. Er kam auch darauf zu sprechen, dass der Transfer des Personals in die OSK eben nicht funktioniert habe, wie man gedacht hatte. Sappers Fazit: Es handele sich nun einmal um Menschen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich nicht in Schubladen stecken ließen.

Dr. Jan Schmidt, Leiter des Ärztehauses Aulendorf, führte aus, dass die derzeitigen Probleme ganz klar in der fehlenden Basisversorgung liegen. Vor allem seit dem Wegfall der kleineren Krankenhäuser in Bad Waldsee und Bad Saulgau habe sich die Situation drastisch verschlechtert. Er schilderte einen Fall, wo er persönlich drei Stunden versuchte, einen Patienten in die stationäre Versorgung zu bringen. Er habe bis heute keinen Erfolg damit gehabt.

„Die medizinische Basisversorgung in der Region ist beschämend“, so sein Statement.

Krankenschwester: Personal arbeitet am Limit

Dies konnte auch eine Bürgerin bestätigen, die selbst 50 Jahre als Krankenschwester in Oberschwaben gearbeitet hat. Es gebe einfach zu lange Wartezeiten in der Notaufnahme und das Personal sei schlicht mit der Menge an Patienten am äußersten Limit der Kapazitäten angelangt. Es sei nicht möglich, den Menschen gerecht werden

Abgeordneter Müller bekommt viele Punkte mit auf den Weg

Zusammenfassend bekam Müller für seine Arbeit in Berlin einige Punkte mit auf den Weg. Die Politik müsse zuhören und sich in die Bedürfnisse der Menschen hineinfühlen. Der Bedarf der Grundversorgung müsse gesichert werden. Für die Verbesserung für den Bürger im ländlichen Raum müsse Geld in die Hand genommen werden, um den Prozess der Krankenhausreform aufzufangen. Es müsse eine Grundzufriedenheit bei den Bürgern wiederhergestellt werden.