Arbeit in der Hospiz: Auch mal gemeinsam die Stille ertragen

Sie kommen, um Gesellschaft zu leisten und die Menschen in ihren letzten Stunden zu begleiten: die Mitglieder der Hospizgruppe Aulendorf. Seit zwölf Jahren gibt es das Angebot der katholischen Kirchengemeinde. Derzeit ist die Gruppe auf der Suche nach neuen Mitgliedern, um allen Anfragen nachkommen zu können.

Von unserer Redakteurin Melanie Braith

„Sitzt du dann da und betest mit den Leuten?“ Diese Frage hört Ulrike Gußmann aus ihrem Bekanntenkreis häufiger. Sie verneint dann. „Manchmal gehört beten dazu, wenn der Mensch es möchte. Aber eigentlich geht es darum, da zu sein und zu begleiten.“ Thea Treuer und Christiane Unger nicken bestätigend. Alle drei Frauen sind Mitglieder der Hospizgruppe Aulendorf.

Die Hospizgruppe gibt es seit zwölf Jahren. Ins Leben gerufen hat sie Diakon Dietmar Schäfer über die Kirchengemeinde. Damals gab es bereits die Gruppe Pflegende Angehörige. „Es war wichtig, noch einen Schritt weiter zu gehen“, sagt Schäfer. „Das bedeutet, die Sterbenden und die Angehörigen zu begleiten.“ Diakon Schäfer warb für die neue Gruppe, erste Interessierte meldeten sich und absolvierten die Ausbildung. Rund zehn Mitglieder hatte die Gruppe zu Beginn. Heute sind es 18 Mitglieder. Katholische und Evangelische Kirchengemeinde arbeiten zusammen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Sterbebegleitung im Altenheim. Dazu kommen Sitzwachen und die Begleitung im privaten Bereich. Auch im Parksanatorium ist die Gruppe tätig. Dort allerdings hauptsächlich als Besuchsdienst, um Gesellschaft zu leisten oder mit den Patienten spazieren zu gehen.

Die Mitglieder der Hospizgruppe kommen nicht erst dann, wenn Menschen im Sterben liegen. „Am besten ist es, wenn man die Menschen schon früher kennenlernt und sie begleiten kann. Dann kennt man die Biografie und kann auch mit den Angehörigen besser ins Gespräch kommen“, sagt Ulrike Gußmann. Christiane Unger ergänzt: „Wenn der Patient sich nicht mehr artikulieren kann, ist es um so wichtiger, dass man ihn kennt. Dann weiß man, womit man ihm eine Freude machen kann. Ob mit Singen, Vorlesen oder einfach nur da sein.“

Gemeinsam schweigen

Ums da sein geht es oft. Thea Treuer, die Koordinatorin der Gruppe beschreibt es folgendermaßen: „Manchmal ist es wichtig, gemeinsam zu schweigen und nur die Hand zu halten. Gemeinsam die Stille aushalten. Es ist wichtig, zu erspüren, was der Mensch, den man begleitet, möchte. Manchmal reicht es, wenn er spürt, dass jemand da ist.“

Ob eine Sterbebegleitung erwünscht ist, wird vorher mit den Angehörigen abgesprochen. „Nicht jeder möchte fremde Menschen hinzuziehen“, sagt Treuer. Die Gruppe will sich auch nicht in den Vordergrund stellen.

In der Hospizgruppe sind derzeit fast alle Mitglieder über 50 Jahre alt. Wer jetzt denkt, dass sich jüngere Menschen nicht für das Thema interessieren oder dass sie Berührungsängste haben, liegt jedoch falsch. „Meistens ist es eine Zeitfrage“, sagt Treuer. Schön wäre es, wenn ein Mitglied der Gruppe sich mindestens ein bis drei Stunden in der Woche Zeit für Besuche nimmt. „Wir haben manchmal auch Frauen mit kleinen Kindern, die helfen wollen. Sobald sie allerdings wieder stärker in ihren Beruf einsteigen wollen, fehlt ihnen die Zeit für die Hospizarbeit.“ Eines ist Treuer wichtig: „Wir schauen nicht darauf, wer wie viele Besuche macht. Jedes Mitglied der Gruppe ist kostbar, auch wenn es nicht so viel leisten kann wie andere.“

Im Jahr 2009 haben die Mitglieder der Gruppe 779 Besuche gemacht. Das sind insgesamt 1206 Stunden.

Die Motivation, in die Hospizarbeit zu gehen ist unterschiedlich. Thea Treuer ist durch ihre Arbeit als Krankenschwester mit dem Thema in Berührung gekommen. „Ich hatte Berührungsängste und dachte, von der Hospizgruppe könnte ich für mich selbst etwas mitnehmen. Und dann bin ich sozusagen hängen geblieben.“ Christiane Unger und Ulrike Gußmann sind durch Todesfälle in der eigenen Familie zur Gruppe gekommen. „Man kann Erfahrungen weitergeben“, sagt Unger. Alle drei sind sich einig, dass sie durch die Arbeit viel zurückbekommen. Natürlich sei es manchmal belastend, so Gußmann, doch die positiven Erfahrungen überwiegen. Die Arbeit in einem Kinderhospiz könne sie sich dagegen nicht vorstellen. „Einen jungen Menschen beim Sterben zu begleiten muss sehr belastend sein.“