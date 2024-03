Hilfe und Beratung zur medizinischen und pflegerischen Versorgung bietet das Aulendorfer Primärversorgungsnetzwerk (PVN) in der Hauptstraße an. Dort werden Patienten und Angehörige beraten, über verschiedene Angebote aufgeklärt und an weitere Anlaufstellen vermittelt.

Das Projekt ist finanziell befristet - bis Ende Mai. Einen Antrag auf eine nochmalige zweimonatige Weiterführung hat die Stadt nun ans Land geschickt. Eine Bewilligung ist wahrscheinlich. Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch unklar.

Bis Ende Juli könnte es weitergehen

Schon seit längerer Zeit ist es ein Ziel der Stadt und des Ärztehauses, dass das Primärversorgungsnetzwerk in eine Verlängerung gehen kann, wie Bürgermeister Matthias Burth auf Anfrage Schwäbische.de erklärte. Mit dem baden-württembergischen Sozialministerium habe es daher viele Gespräche gegeben. In Aussicht gestellt wurden weitere zwei Monate, also bis Ende Juli. „Dann ist unser Anteil des Fördertopfes aufgebraucht“, so Burth.

Das bedeutet: Nach einer zweimonatigen Verlängerung gibt es keine Nachfolge-Fördermöglichkeit mehr vom Land, wie der Bürgermeister ausführte. Daher gebe es regelmäßig Gespräche zwischen Ärztehaus, Stadt und auch der Solidarischen Gemeinde, wie es danach weitergehen könnte. Denn das Konzept des PVN habe sich bewährt und komme bei den Patienten gut an.

Zudem werde das Ärztehaus als einzige verbliebene Hausarztpraxis im Stadtgebiet entlastet, indem die Beratungsgespräche ausgegliedert worden seien. Auch der Pflegestützpunkt des Landkreises bietet beispielsweise eine Sprechstunde in den Räumlichkeiten des PVN an.

Stadt hat Fördermöglichkeiten ausgeschöpft

Eventuell sei es denkbar, dass es über die Solidarische Gemeinde künftig eine Möglichkeit geben könnte, an neue Fördergelder zu kommen, so Burth. Sozusagen aus der Zivilgesellschaft heraus, wie er es nannte. Für die Stadt seien die Möglichkeiten ausgereizt.

Der bisherige Fördertopf hingegen konnte nur über die Kommune genutzt werden. Das Ärztehaus, das das Konzept entwickelt hatte und mit der Idee an die Verwaltung herangetreten war, konnte den Antrag beim Land nicht stellen. Für die Einrichtung des PVN bekam die Stadt Aulendorf Fördermittel vom Land in Höhe von rund 165.000 Euro. Etwa weitere 16.500 Euro steuerte die Stadt aus eigener Kasse bei.

Für die zweimonatige Verlängerung sieht Burth eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit.

Ich gehe davon aus, dass es klappt. Wir haben entsprechende positive Signale aus dem Ministerium bekommen. Wir mussten nur noch einige Formularien ausarbeiten. Matthias Burth

Der Förderantrag hat am vergangenen Freitag das Rathaus verlassen, wie Burth berichtete. Nun hoffen Stadt, Ärztehaus und Solidarische Gemeinde auf einen baldigen positiven Bescheid. Mit diesem rechnet Burth spätestens nach Ostern, eventuell auch früher.