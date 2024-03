Auf der Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Kißlegg kommt es noch bis Freitag, 22. März, jeweils zwischen 4 und 6 Uhr, zu Einschränkungen bei einzelnen Zügen der Linie RB 53a/b. Das teilt die Bahn mit.

Grund dafür sind Bauarbeiten. Betroffene Züge ab Aulendorf ist die Verbindung, die planmäßig um 5 Uhr startet, dieser Zug fährt 23 Minuten früher ab, und zwar um 4.37 Uhr. Der Zug, der planmäßig um 5.46 Uhr in Aulendorf abfährt, kommt in Kißlegg rund zehn Minuten später an.

Der Zug, der in Kißlegg planmäßig um 5.06 Uhr abfährt, startet diese Woche sechs Minuten früher, und zwar um 5.22 Uhr. Der Zug, der planmäßig um 5.39 Uhr in Aulendorf ankommt, verspätet sich bei der Ankunft um rund vier Minuten.